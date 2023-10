Luis Fonsi echó el cuento de los embriones que congeló con Adamari López ¿Qué fue de ellos?

Hace apenas unos meses, la relación que tuvieron la presentadora puertorriqueña Adamari López, con el exitoso cantante Luis Fonsi, volvía a salir a la luz tras revelaciones de ambas partes que dejaron en evidencia su romance que finalizó hace 14 años. Además, el nuevo tema del boricua llamado “Pasa la página”, causó revuelo y los internautas aseguraron que sería una punta directa para su exesposa. Por esa razón, en una reciente entrevista, Fonsi habló como nunca de todo lo sucedido con López.

"No he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera, la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer, o iba a quedar yo como el malo", dijo el cantante en una conversación para Molusco TV. “No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad, nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”, añadió el romántico cantante.

Asimismo, se le preguntó sobre el supuesto abandono que comentó Adamari que sintió por su parte, justo cuando ella atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, al ser diagnosticada con cáncer de mama, ante esto, el baladista aseguró que nunca la abandonó en esa etapa y catalogó las declaraciones de su ex como “un guion para telenovela”, pues la realidad era otra. Entre tanto, manifestó que para ellos fue muy complicado ponerle punto y final a un matrimonio de cuatro años, y que cada vez que se veían lloraban los dos.

Fonsi se abrió por completo y habló sobre los embriones que congelaron antes de que su entonces esposa iniciara con el proceso de quimioterapias para combatir el cáncer, y que precisamente para separarse, la única petición de Adamari fue que él le entregara los embriones, petición a la que el accedió sin pensarlo. Aunque fue criticado por su entorno que alegaba que al aceptar que se los llevara, existía la posibilidad de que tuvieran hijos y la idea era separarse sin niños de por medio, pero él expresó que no podría vivir pensando en que le quitó a López la oportunidad de ser madre.

"Y le dije que sí, no tan sólo eso, sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí, yo voy a pagar lo que tenga que pagar y le buscaremos la vuelta si llega el momento, no sé cómo va a ser. Y esto lo digo porque ya se ha dicho y ella ha hablado de esto", relató el cantante de “Yo no me doy por vencido”.

En ese sentido, Luis agregó que él ya superó esa etapa de su vida y ahora goza de una hermosa familia y tiene otra mentalidad. "Por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó, porque ya pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo. Tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad", remató el artista de 45 años.