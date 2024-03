Thalí García denuncia a Telemundo por extorsión, secuestro y drogadicción en La Casa de los Famosos

El reality de Telemundo La Casa de los Famosos continúa dando tela que cortar no por las peleas y nominaciones de las celebridades en la mansión, sino por las fuertes acusaciones que ha realizado la exparticipante Thalí García, este martes 12 de marzo a través de un video colgado en su cuenta de Instagram, que ha dejado en tensión a los espectadores hispanos del show.

La modelo y presentadora que antes de su escapada de la mansión, sostuvo fuertes altercados con sus compañeros, en especial con la puertorriqueña Maripily Rivera, estalló en el clip aseverando que los artistas son manipulados por la producción de Telemundo, quienes dan indicaciones a medias de lo que se tiene que realizar y que fue drogada, luego de que el equipo de salud le otorgó unas pastillas.

“El médico que tienen adentro médica, sugiere ansiolíticos, entregan medicamentos sin ni siquiera conocer nada de ti. Hubo un día que estoy segura que me drogaron, les dije que no quería una pastilla, hicieron que me la tomara y veía doble en el cuarto con Lupillo, en donde vivía encerrada”, manifestó.

Igualmente, aseveró que el cantante Lupillo Rivera, que aún se mantiene en la competencia por los $200.000, puede dar testimonio de que todas las acusaciones que están realizando son totalmente verdaderas.

En este sentido, la también actriz compartió que aceptó participar en la cuarta temporada del reality que por una necesidad económica, ya que su esposo se había quedado sin trabajo y necesitaba ayudar en el bienestar de su familia.

Asimismo, lanzó que supuestamente la producción la obligó a comenzar un supuesto romance con Lupillo, y que los editores manipulaban momentos de ellos juntos en diversos espacios en la casa para mostrar como si fuese un romance, cuando asegura que nunca lo fue.

Tras las acusaciones la cadena latina no dudo en salir en su defensa con un comunicado que dice: “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Estamos tomando las alegaciones sobre el show con mucha seriedad y actualmente estamos indagando los comentarios de Thalí”, escribieron.