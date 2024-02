Ella es Isabella Santiago, la trans venezolana que se ha robado todas las miradas en La Casa de los Famosos Colombia (+Video)

En el año 2021 la cadena de televisión Telemundo estrenó la primera temporada del reality La Casa de los Famosos, teniendo como ganadora a la Miss Universo 1996, Alicia Machado, desde entonces el formato que junta en una lujosa mansión a varias celebridades ha tenido un alto rating, logrando expandirse a países como México y ahora Colombia.

El 11 de febrero llegó a través del canal RCN la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, con la participación de 22 celebridades, entre ellas la modelo y actriz venezolana trans Isabella Santiago, quien ha llamado la atención de los espectadores al mostrar su personalidad de manera abierta.

Santiago que en el año 2014 ganó la primera corona del Miss Internacional Queen para el país, en la ciudad de Pattaya, Tailandia, es una de las favoritas del público para llevarse el jugoso premio de nada más y nada menos que 400 millones de pesos.

La criolla que se ha consolidado como una destacada figura pública en el vecino país, se ha dejado ver en el reality conversando de diversos temas, entre ellos la cercanía que tiene con el modelo y deportista colombiano, Juan David Zapata. “No se que está pensando Juan David, creo que él me gusta, pero no se que está pasando por la cabeza de él. Debe saber que yo soy mujer trans, pero no se sí tendrá prejuicio”, indicó Isabella en una charla con la actriz Martha Isabel.

Asimismo, en la convivencia con sus compañeros la protagonista de la novela “Spa de Lala”, ha contado sobre sus inicios en los concursos de belleza, como el Miss Gay Venezuela en el año 2010, en el cual resultó vencedora con la banda de Península de Paraguaná.

Su historia comenzó en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 1992 con el nombre de Kreiban Carballo Santiago, sin embargo, su identidad era otra y a muy temprana edad se dio cuenta que buscaba ser la mujer que es hoy.

“Cogía ropa y accesorios de mi mamá y mi hermana, esta es una anécdota que toda mujer trans tienen, de colocarse las cosas de mamá”, aseveró hace tiempo en una entrevista en Colombia.