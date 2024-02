Alicia Machado barrió el piso con uno de sus exnovios: “Es un alacrán” (+Video)

En el mes de octubre de 2023, la actriz y modelo venezolana Alicia Machado acusó al cantante mexicano José Manuel Figueroa de haberla golpeado cuando eran pareja. En ese sentido, enfatizó que es un hombre “exageradamente violento”, y le dio una cachetada por lo que no entiende cómo nunca ha ido preso, ya que no es la primera vez que es tildado de agresivo hacia sus parejas.

Estas declaraciones provocaron la furia del hijo de Joan Sebastian, y aseguró que demandaría a la criolla por difamarlo. Además, insinuó que Machado hizo todo ese “show mediático” aprovechando que se encontraba en el reality “Secretos de las Indomables”, y de esa forma captar la atención de los medios de comunicación que se interesaron por ese episodio que sucedió hace unos 17 años cuando terminar su romance.

A pesar de la guerra que existe entre ellos, al parecer a la Miss Universo 1996 no le tiene miedo a José Manuel y volvió a darle hasta con el tobo en una reciente entrevista que ofreció a la prensa. “Ese es otro alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie. Yo soy una mujer que ya estoy más allá le guste a quien le guste (…) Yo soy una señora ya, yo no estoy ya para tanta estupidez”, dijo cuando le preguntaron por él.

“Si reté a un golpeador, un narcisista es precisamente porque yo tengo ovarios para salir de esa situación. No se trata de denunciar porque uno sabe el caramelo que se come (…) Claro que tengo miedo, me amenazan: ‘Yo soy el hijo de, te voy a jod**, te voy a mandar a matar’, pero yo tengo que tener los suficientes ovarios para seguir firme en las cosas”, sentenció.

Sobre Christian Estrada, su última pareja y con quien terminó hace poco el romance que llevaba alrededor de un año, admitió que no es posible una reconciliación: “No, yo terminé mi relación con él a principios de año y ya. Una relación es de dos, si él sigue en su relación, no sé con quién, porque yo terminé con él hace mucho. Así como estoy vieja para estar con un hombre menor que yo, también estoy viajar para soportar algunas cosas”.