José Manuel Figueroa ataca a Alicia Machado: “Dejó de tomarse sus pastillas” (+Video)

Desde que la venezolana Alicia Machado acusó al cantante José Manuel Figueroa de haberla golpeado cuando tuvieron un romance hace muchos años, la guerra entre ambos parece que no ha cesado y ahora el azteca volvió a arremeter en contra de la exreina de belleza, y es que, en una reciente entrevista, el ahora pareja de Marie Claire Harp, insinuó que el “comportamiento” de Machado se debe a que “dejó de tomar sus pastillas”.

En una conversación en el programa ‘Sale el sol’, el intérprete aseguró que nada de lo que dice Alicia es cierto y que todas acusaciones podrían ser producto de la “falta de medicación” de la criolla. “Yo creo que Alicia Machado dejó de tomarse sus pastillas para bajar de peso y ya se le fue la onda para otro lado”, aseveró Figueroa.

De igual forma, insinuó que Machado hizo esas acusaciones para llamar la atención de la prensa, pues a su juicio, haberlo hecho durante su participación en el reality de Canela TV ‘Secretos de las Indomables’ tuvo como objetivo que los medios de comunicación la tomaran en cuenta por traer a colación una relación que terminó hace 17 años.

“La verdad es que estuvo 17 años negándome y ahora lo quiso aprovechar para un reality show y desgraciadamente todas las empresas cayeron en su juego”, comentó. Seguidamente añadió que, dichas acusaciones nunca fueron llevadas a un tribunal, por lo que no entiende su afán de ahora acusarlo de tales “mentiras”.

Ante las declaraciones, las presentadoras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, manifestaron su descontento, pues según ellas, el artista no debió comentar que la Miss Universo 1996 estaba “mal por no tomar sus pastillas”, pues recordemos que, hace unos meses la criolla reveló que había sido dependiente de los fármacos para adelgazar. “Me da algo por sus declaraciones desafortunadas, no puede decir que porque se dejó de tomar sus pastillas se le fue la onda, me decepciona, que poco caballeroso”, dijo Alvarado.

¿Qué dijo Alicia Machado?

La exreina de belleza venezolana Alicia Machado, dejó a todos boquiabiertos al confesar en uno de los episodios del reality "Secreto de Las Indomables", que el cantante mexicano José Manuel Figueroa la había golpeado luego de llegar pasado de tragos al lugar en el que vivían mientras tenían una relación sentimental.

“Yo tengo una mala experiencia con José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano (...) De repente, el cuate que además tiene una mano de este tamaño, un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo este tipo no está preso”, recordó la criolla.