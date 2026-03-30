Orgullo boricua: Irad Ortiz Jr. alcanza las 4.500 victorias en Estados Unidos

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El hipódromo de Tampa Bay Downs presentó este domingo 29 de marzo de 2026 su jornada compuesta con un programación de 11 competencias, y tuvo como eje central la disputa de seis Stakes, los cuales atrajeron a la élite del hipismo norteamericano hacia el óvalo de Florida.

Tampa Bay Downs: Irad Ortiz Jr. Cifra 4500 victorias Estados Unidos

El jinete boricua Irad Ortiz Jr. inscribió este domingo su nombre en los libros dorados de la hípica norteamericana al conquistar la mítica cifra de 4.500 victorias de por vida, un hito que lo consolida como uno de los mejores látigos de la historia moderna.

La hazaña se concretó durante la novena competencia del programa dominical, pues se disputo el Pleasant Acres Stallions Distaff Turf Stakes. Este cotejo contó un premio de $110,000, reservado para yeguas de cuatro y más años, en distancia de 1,700 metros sobre la superficie de grama.

La encargada de escoltar a Ortiz Jr. hacia la cifra soñada fue la alazana de cuatro años Souper Zonda. Bajo la preparación del entrenador Mark Casse y con los colores del Live Oak Plantation, la yegua dejó crono de 1:41.4 con pagos de $5.00 a ganador, $3.80 el placé y $2.80 el show.

Esta histórica marca de 4.500 lauros llega en el punto más alto de su trayectoria profesional, en este año 2026, por lo que exhibe un ritmo de victorias implacable y una consistencia que desafía cualquier límite estadístico. Su dominio en los óvalos norteamericanos no solo ratifica su vigencia, sino que lo posiciona en una ruta de ascenso constante hacia los récords más exclusivos.