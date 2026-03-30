Conmebol castiga duramente a Huachipato tras cánticos discriminatorios a Carabobo

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Dos meses y medio después de que Carabobo FC eliminara a Huachipato en la segunda ronda de la fase de clasificación a la Copa Libertadores, la Conmebol confirmó dura sanción al club chileno por actos de racismo contra el combinado venezolano en el partido de vuelta, que se realizó el pasado 24 de febrero en Talcahuano.

La oncena chilena ha recibido un severo castigo por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol tras los incidentes ocurridos en la revancha contra los carabobeños. Durante el partido, un grupo de hinchas de Huachipato protagonizó actos de xenofobia, entonando cánticos discriminatorios hacia el equipo venezolano. Este comportamiento inaceptable fue rápidamente condenado por la Conmebol, que decidió tomar medidas disciplinarias para erradicar cualquier forma de racismo en el fútbol sudamericano.

Como parte de la sanción, la Unidad Disciplinaria del organismo impuso una multa económica de 105 mil dólares a Huachipato, una cantidad que será descontada de los derechos de televisión que el club recibe por su participación en las competiciones continentales. Este castigo económico refleja la gravedad de los actos cometidos y busca enviar un mensaje claro de que no se tolerarán comportamientos xenófobos en el fútbol de Sudamérica.

Conmebol castiga al Huachipato

Además de la multa económica, Huachipato deberá jugar sus próximos dos encuentros como local en competiciones internacionales a puerta cerrada, es decir, sin la presencia de público en las gradas.

Esta sanción busca castigar al club y, al mismo tiempo, crear conciencia en los hinchas sobre la importancia de mantener el respeto y la convivencia en los estadios. El castigo también deja claro que la Conmebol se mantiene firme en su lucha contra la discriminación en el fútbol y se compromete a tomar acciones ejemplares frente a cualquier incidente de este tipo.