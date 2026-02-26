Tercer tiempo expresa su repudio y firmeza en contra de la xenofobia tras la victoria de Carabobo en Chile

Suscríbete a nuestros canales

El bochornoso momento vivido por los jugadores y cuerpo técnico del Carabobo FC en Chile no pasó por debajo de la mesa en el programa de Tercer tiempo.

Los panelistas tuvieron la oportunidad de dar su punto de vista sobre esta situación tan lamentable que, en pleno 2026, no deja de ocurrir, empañando lo que debería ser una fiesta deportiva.

"Sucedió un acto de xenofobia que para Tercer Tiempo y Meridiano TV no puede pasar por debajo de la mesa", expresó con firmeza la periodista Marie Ferro, liderando el rechazo ante los ataques verbales recibidos por el conjunto granate el pasado martes 24 de febrero en el Estadio Huachipato-CAP Acero.

Hito histórico manchado por el odio

La periodista lamentó que la brillante actuación del equipo dirigido por Daniel Farías se viera opacada por cánticos discriminatorios.

"Esta situación empañó una jornada histórica por lo que hizo deportivamente el Carabobo FC, imponiéndose en el partido de vuelta, ganando los dos partidos de la llave y siendo apenas el segundo equipo venezolano que clasifica a la tercera fase de Libertadores en nuestra historia", aseguró Ferro.

A un paso de la gloria

Más allá del amargo episodio extra deportivo, Marie Ferro resaltó el gran nivel mostrado por el equipo granate durante toda la segunda ronda. Con un fútbol sólido y personalidad internacional, el club venezolano ha demostrado que está listo para los grandes escenarios.

Actualmente, el Carabobo FC se encuentra a un solo paso de concretar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un logro que consolidaría este año como uno de los más importantes para el balompié nacional.

La opinión pública y los medios de comunicación esperan que la CONMEBOL tome cartas en el asunto para que el fútbol siga siendo un espacio de respeto y competencia sana.