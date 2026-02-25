Denuncian cantos xenófobos de la hinchada de Huachipato contra Carabobo FC tras derrota

Suscríbete a nuestros canales

Durante el encuentro entre el conjunto local, Huachipato, y el Carabobo FC de Venezuela, un sector de la parcialidad chilena protagonizó episodios de xenofobia que han empañado la imagen del club y del torneo.

Según reportes de presentes en el recinto y registros que han circulado en plataformas digitales, un grupo de aficionados del equipo "acerero" dirigió cánticos y gritos despectivos hacia el plantel visitante, utilizando la nacionalidad de los jugadores y el contexto migratorio como armas de ataque verbal.

El ambiente, que ya era tenso por la competitividad del encuentro, cruzó la línea de lo deportivo para entrar en el terreno de lo delictivo y lo ético. Testigos afirman que los insultos se intensificaron en sectores cercanos al banquillo de suplentes del equipo venezolano, generando incomodidad no solo en los jugadores, sino también en parte de la afición local que reprochó la actitud de sus propios seguidores.

El reglamento contra las cuerdas

Este incidente pone a Huachipato en la mira de la CONMEBOL, cuyo código disciplinario es tajante respecto a la discriminación. En los últimos años, el organismo rector del fútbol sudamericano ha endurecido las sanciones por racismo y xenofobia, que pueden incluir:

Multas económicas que superan los 100,000 dólares.

Cierre parcial o total de las tribunas para los próximos encuentros internacionales.

Obligación de exhibir pancartas contra la discriminación en actos protocolares.

Un problema sistémico

La xenofobia contra ciudadanos venezolanos se ha convertido en un tema sensible en el cono sur, y su traslado a los estadios de fútbol representa un desafío mayúsculo para las autoridades de seguridad y los clubes. Hasta el momento, la directiva de Huachipato no ha emitido un comunicado oficial identificando a los responsables, aunque se espera que las cámaras de seguridad del estadio sean clave para aplicar el derecho de admisión.

Por su parte, el plantel de Carabobo FC mantuvo la compostura profesional en el campo, pese a las agresiones que bajaban desde la grada. La pelota está ahora en el tejado de los comisarios de campo y del tribunal de disciplina.