¿Por culpa de Alicia Machado? Marie Claire Harp afirmó que rompió su compromiso con José Manuel Figueroa (+Video)

Una de las relaciones más intrigantes ha sido la de la animadora venezolana Marie Claire Harp y el cantante mexicano José Manuel Figueroa, quienes durante estos años han mantenido confundidos a los seguidores sobre el estatus de su romance, y es que, así como se les ha visto juntos y felices también han desatado en varias ocasiones rumores de ruptura.

Una vez más, los medios de comunicación apuntaron a que los artistas no se encontraban juntos, por lo que abordaron a la venezolana en el aeropuerto para saber cómo se encontraba su corazoncito y específicamente, su amorío con el hijo del fallecido cantante Joan Sebastian, a lo que sorprendió al dejar entrever que ya no están comprometidos.

"He mostrado los momentos más bonitos con él, pues lo no tan buenos a veces se los he mostrado, pero en esta oportunidad sí quiero guardarme un poquito la situación", respondió la criolla. Asimismo, aclaró que ama a José Manuel y que es una extraordinaria persona, lo que dio pie a que le recordaran las acusaciones de violencia que denunció Machado.

"Desde siempre, desde que yo comencé a salir con José Manuel siempre han habido rumores a su alrededor, de que es una persona muy celosa y la verdad es que conmigo no. Más bien a mí me ha sorprendido que ha sido de las parejas que yo he tenido que menos me ha celado", defendió.

Sin embargo, todo podría indicar que los felices tortolos que dieron a conocer su romance en el año 2021, habrían pospuesto su boda, pues de acuerdo a lo explicado por Harp, su anillo de compromiso ya no lo tiene ella. "(El anillo) está guardadito. Yo les voy a decir una cosa, el anillo de compromiso es un sinónimo de compromiso. Si ese compromiso no existe, hay que devolverlo", dijo la exreina de belleza.

La respuesta de Figueroa

En medio de los chimes que rondan a la pareja, Figueroa no se quedó atrás y también habló sobre lo que está sucediendo en su vida amorosa. "Por eso me da miedo casarse con ella, porque van a empezar a divorciarnos", bromeó el intérprete quien confesó que existen muchas diferencias en cuanto a la convivencia. "A veces no tiendo la cama y se enoja, a veces me queda muy amargo el café", relató.

"Ella está trabajando muchísimo, yo también. Amor por supuesto hay, comunicación mucha; ahí vamos con el barquito, remando poco a poquito contra corriente", indicó el azteca, sin dejar muy claro realmente si continúa sus planes a futuro con la esbelta venezolana.

¿Alicia Machado tiene algo que ver?

En el mes de septiembre, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, destapó la olla y confesó que había sido golpeada por el artista cuando tenían una relación. "Yo tengo una mala experiencia con José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano", expresó al mismo tiempo que lo acusó de tener una enfermedad.

"De repente el cuate que además tiene una mano de este tamaño, un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo este tipo no está preso (...) Lo primero que hizo fue amenazarme en llamar y decirme: 'Voy a hacer que te saquen de México, voy a hacer que te quiten la residencia y te deporten'", agregó Alicia en un capítulo del reality "Secreto de las Indomables".