Alicia Machado destapa tremenda bomba contra José Manuel Figueroa y este le responde molesto

La actriz, presentadora y Miss Universo 1996, Alicia Machado, siempre se ha caracterizado por ser una mujer franca, auténtica y frontal en decir lo que piensa, pues así, lo reveló en el reality en el cual participa con importantes actrices de la televisión hispana “Secreto de las Indomables”.

Durante una conversación con el grupo integrado por Yuri, Zuleyka Rivera, Ninel Conde, Amara “La Negra”, y Patricia Manterola, la también empresaria reveló fuertes momentos que vivió al lado de su expareja José Manuel Figueroa.

“Yo tengo una mala experiencia con José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano. Un hombre que violenta físicamente y mentalmente a una mujer es por una enfermedad”, indicó la criolla de 46 años.

En la conversación al aire libre la ganadora de la primera temporada del reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”, indicó que el hombre consume sustancias estupefacientes y que le daba por arremeter contra ella.

“De repente, el cuate que además tiene una mano de este tamaño, de un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido como este tipo no está preso”, aseveró.

Igualmente, Machado recordó un momento en particular cuando el hijo del cantante Joan Sebastian, la lanzó al piso y comenzó a darle patadas con una bota muy grande.

“Lo primero que hizo fue amenazarme en llamar y decirme; voy hacer que te saquen de México, voy hacer que te quiten la residencia, voy a hacer que te deporten”, aseveró.

La situación no terminó allí, tras las declaraciones de Machado el programa “Sale el Sol” realizo una llamada telefónica con el actual pareja de la también venezolana Marie Claire Harp para un derecho a réplica en el cual detalló.

“Hay fotos del evento, nos la pasamos fenomenal. Pero el día siguiente cuando quiso hacer el desayuno simplemente le pedí de favor que se retirará de mi casa y fue donde se puso como loca”, destacó.

Finalmente, Figueroa expresó que si Machado tiene pruebas puede acudir a la fiscalía de México y las presente.