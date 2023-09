¡No comió cuentos! Marie Claire Harp le hizo una contundente petición a Alicia Machado sobre José Manuel Figueroa

La semana pasada, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, dejó a todos boquiabiertos al confesar en uno de los episodios del reality "Secreto de Las Indomables", que el cantante mexicano José Manuel Figueroa la había golpeado luego de llegar pasado de tragos al lugar en el que vivían mientras tenían una relación sentimental.

“Yo tengo una mala experiencia con José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano (...) De repente, el cuate que además tiene una mano de este tamaño, un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo este tipo no está preso”, recordó la criolla.

Las revelaciones de Alicia generaron dudas sobre si el intérprete azteca sería igual de "agresivo" con su actual pareja, la también venezolana Marie Claire Harp, con quien próximamente se va a casar. Incluso, hace unos días se estuvo especulando que las acusaciones al artista habrían provocado una ruptura entre la animadora y Figueroa, sin embargo, todo parece indicar que su matrimonio continúa en pie.

Un reportero de Despierta América se consiguió a Harp y le pidió que hablara sobre el tema de Machado, a lo que la venezolana no comió cuentos y la invitó a que lo denunciara. "Son declaraciones muy lamentables, pero si ella tiene esa historia tan palpable, que denuncie porque eso es lo que hay que hacer en un caso como este", aseveró

"Él está haciendo las investigaciones pertinentes para proceder judicialmente como tiene que ser. Conmigo ha sido totalmente diferente y espero que así siga. En el momento que yo vea que hay una agresión no solo de su parte sino de cualquier persona, yo accederé judicialmente que es lo que hay que hacer", finalizó Marie Claire.