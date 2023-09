¿Y la boda? Marie Claire Harp le habría dado “cuarenta y pa’ la cola” a José Manuel Figueroa

La animadora venezolana Marie Claire Harp causó revuelo en Tik Tok tras publicar un video en el que da a pensar que podría haber terminado su relación con el cantante mexicano, José Manuel Figueroa, el mismo con el que está comprometida desde hace unos meses. En el clip se le ve a la criolla bailando el tema “Te boté”, original de Bad Bunny, Casper Mágico y Nio García.

“Baby la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo, así que de mi vida muévete”, es lo que se escucha. Pero, lo que más causa intriga es el escrito que acompaña al audiovisual. “Pa’ mi novio que aún no sabe que es mi ex”. Esto ocasionó que los usuarios comenzaran a especular sobre una posible ruptura entre la criolla y su novio 18 años mayor que ella.

“¿Ya no hay boda?”, “Manifestando para que se haga realidad y luego tenga un novio triple mejor”, “Se asustó de todo lo que dijo Alicia Machado”, “¿Lo dejaste? Dinos que sí”, es parte de lo que se alcanzó a leer en la publicación que próximamente desapareció de su red social. Además, en las plataformas digitales reinan los rumores sobre lo que podría haber causado esta separación.

Lo que más destaca es el escándalo en el que esta envuelto el también actor, quien fue acusado por la venezolana Alicia Machado de agresor y haberla golpeado cuando estuvieron saliendo en el año 2006. “Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, confesó la exreina de belleza.

De acuerdo a lo revelado por Machado, todo ocurrió después que tenían dos meses de noviazgo, cuando Figueroa volvió de una fiesta y luego de una conversación comenzó a golpearla. “Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé qué tanta droga se metía. De repente yo le llego por atrás y le digo: oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México. De repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”, agregó.

Harp y el cantante de “El Taxista” tienen dos años de relación, y aunque durante todo este tiempo han surgido algunos rumores de separación, ambos famosos disiparon las intrigas durante el sensible fallecimiento de uno de los hermanos de Julián Figueroa, el pasado mes de abril. Precisamente para esa fecha, en una de las declaraciones ofrecidas por José Manuel, el artista reveló que le había pedido matrimonio a la modelo venezolana. ¿Ahora qué pasó?