¡Auch, eso sí que dolió! Alicia Machado se ve en contra de su expareja Christian Estrada

La Miss Universo venezolana Alicia Machado se encuentra en una etapa de su vida tranquila, relajada y sin nada de presiones, así lo compartió la noche del domingo 21 de enero durante la primera emisión del nuevo programa de Telemundo “Pica y se extiende”, en la cual sin pelos en la lengua habló de la tormentosa relación que vivió con el modelo mexicano Christian Estrada.

En la conversación junto a Carlos Adyan y Verónica Bastos, Machado se mostró totalmente renovada luciendo delgada, su abundante cabellera suelta y un traje en color negro que hizo a más de uno levantar suspiros. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la también actriz soltó prenda de lo que fue su amor y lo feliz que se encuentra por estar de nuevo en la soltería.

“Aprovecho el programa para decirles que no tengo ninguna relación con él, no tengo nada bueno ni malo que decir de él lamentablemente. Pero bueno pasan cosas, yo estoy feliz es la mejor decisión que pude haber tomado, creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento y solo le deseo lo mejor”, expresó.

Las declaraciones tomaron por sorpresa a los espectadores del show, ya que hasta diciembre del 2023 Machado y Estrada se habían dejado ver celebrando la navidad, derrochando besos y caricias con un clip publicado en sus perfiles de Instagram.

Es importante mencionar que la expareja pasó por varios momentos de tensión, en octubre del 2023 comenzó a circular en la prensa rumores de una ruptura, pero luego ellos declararon que solo se trató de haber estado muy enfocados en sus proyectos individuales, y que la conexión que habían creado era tan grande que no se podía dejar perder.