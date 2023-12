¡Ya no hay perreo! El sorprendente anuncio en el último show de Daddy Yankee (+ Video)

El cantante Daddy Yankee, mejor conocido como "The Big Boss" ya había anunciado su retiro en 2022, este domingo en Puerto Rico en su último concierto titulado "La Meta" con el que culmina su carrera artística, reveló que se acaba una historia e inicia una nueva, "El vivir su vida para Cristo". Durante el concierto tuvo como invitados a Zuleyka Rivera y su amigo Dj Luian. También contó con la compañía de Rauw Alejandro para cantar los temas, 'Agua', 'Panties y brassieres', y con Luis Fonsi para interpretar 'Despacito'.

En medio del concierto, Yankee interpretó canciones de sus mas grandes éxitos como, "La Gasolina", "Shaky Shaky" y "Dura" al finalizar el evento dio unas emotivas palabras: "Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito"

Posteriormente, el artista admitió que dejará la música debido a su nueva fe en Dios.“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron” agregó el puertorriqueño, quien dijo que “alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo” y reconoció “que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”. Se refería a Jesucristo.

"Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma'? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él", confesó

Aseguró que todas las herramientas que tenga de ahora en adelante las usará para promover la palabra de Dios y serán para el Reino. Finalizó dando las gracias a su público y les animó a que “caminasen” junto a él: “Espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”. Culminó su mensaje con un enfático: “¡Por fin llegué a la meta! Soy libre. Amén”.

Sin embargo, asegura que no abandonará la música por completo."El que me conoce, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo", dijo. "Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo". El retiro de "The Big Boss" es un gran acontecimiento para la música latina. El artista fue uno de los pioneros del reguetón y ayudó a popularizarlo en todo el mundo. Su música inspiró a millones y su legado será recordado en los años venideros.

El concierto final de Daddy Yankee "La Meta" se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, con capacidad para más de 18.500 personas. El evento fue transmitido en vivo por lameta.daddyyankee.com y llegó a más de 10 millones de espectadores. La entrada virtual costó $19,89 y brindó acceso al evento durante las siguientes 48 horas.