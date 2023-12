¡Se acabó el pan de piquito! La insólita petición de la esposa de Daddy Yankee que deja mucho que desear

Muchos han quedado sorprendidos tras la publicación de Mireddys González, esposa del célebre reguetonero Daddy Yankee, desde hace tiempo hay rumores de una crisis matrimonial entre la pareja, pero ninguno de los dos se ha pronunciado. Esta incertidumbre cada vez se hace más intensa por muchas insinuaciones de "La jefa" en sus redes.

La noticia, combinada con el fondo completamente negro, generó preocupación y especulaciones entre los seguidores del artista, quienes se preguntaron si la familia estaba atravesando una crisis. Ahora los fanáticos del cantante quedan anonadados al saber que la boricua pide ayuda para buscar trabajo en un 'mall' en San Juan, Puerto Rico. Esto generó preocupación y especulaciones entre los internautas, quienes se preguntaron si la familia estaba atravesando una crisis.

A través de su historia, González les hace saber a sus seguidores que está buscando trabajo. “Si saben de alguna tienda en San Juan Mall que esté contratando, por favor avísenme porque quiero trabajar”, ​​escribió.

En otra "historia", Mireddys compartió un video de una actuación en la que un hombre le explica a otro el impacto negativo que su comportamiento puede tener en la relación de su pareja. Además, retuiteó el video de la pastora Yesenia Then en el que reflexiona sobre la importancia de reconocer los errores.

¿Separados?

Se rumoreaba que el matrimonio estaba en crisis durante meses, después de que la pareja dejara de seguirse en Instagram desde el pasado mes de octubre, y él borrara todas las fotos y videos con ella de la red social. También se vio a la puertorriqueña sin su anillo de bodas, lo que intensificó aún más las especulaciones. Además, hace unas semanas la hija del artista, Jessaelys Ayala, compartió un crítico mensaje en su historia de Instagram: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la joven en su historia.

Y luego de un informe del programa de farándula "Lo sé todo" que afirmara que la religión y creencias diferentes de cada uno pudo haber contribuido a una disputa entre ellos. El programa detalló que "fuentes" están convencidas de que la pareja está "tratando de seguir adelante" después de que el cantante se retire de los escenarios y de la industria musical.

"The Big Boss" ha guardado silencio mientras González lo ha insinuado varias veces en sus redes y ha emitido advertencias sobre problemas, de la lealtad ha escrito muchos artículos, lo que ha llevado a los fanáticos a creer que el artista de "Gasolina" fue desleal. Hasta el momento ninguno de ellos ha confirmado ni desmentido la separación. Yankee se prepara para su gira de despedida "La Meta" , que inicia el jueves 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre 2023 en el Coliseo de Puerto Rico