Pillan a Daddy Yankee acompañado de una mujer… ¡Y no es su esposa! (+Video)

La situación actual del matrimonio entre el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, aún es incierta. Múltiples rumores apuntan a que existe una fuerte crisis en su relación y que, a 28 años de su boda, han decidido ponerle punto y final a esa unión que deja como fruto a Jesaaelys y Jeremy Ayala González, así como el fortalecimiento en la relación padres e hija con Yamilette Ayala, la primogénita del reggaetonero que González decidió criar junto a él.

En diferentes ocasiones, han reportado que la empresaria no usa su anillo de bodas, pero, en otras oportunidades si lo ha llevado como de costumbre. Asimismo, se dejaron de seguir en redes sociales, lo que encendió las alarmas sobre lo que podría estar pasando en el hogar del boricua. Recientemente, se conoció que el artista había borrado un post que le dedicó a su esposa en marzo de este año como motivo de su aniversario. “28 homerunes y los que faltan. Te amo baby”, rezaba el texto.

Entre otros detalles, salió a la luz que la religión que practica la pareja sería la “verdadera causa” de la ruptura. Y es que, una fuente cercana a la pareja conversó con la producción del programa ‘Lo sé todo’ y dijo que Raymond Ayala (nombre real del artista) y Mireddys estarían en medio de una transición, tras el retiro del cantante de los escenarios. Sin embargo, a ciencia cierta, ninguno de los personajes ha salido a desmentir o confirmar lo que hasta el momento figura como un rumor.

Ahora bien, como es normal en una pareja, ambos pueden realizar planes por separado tal como lo ha hecho ‘La Jefa’ al juntarse con sus amigas. Para esta ocasión, fue ‘El Cangri’ quien decidió salir sin ella, pero sí con la compañía de su hija mayor Yamilette, con quien aparentemente se fue de compras para The Mall of San Juan, muy cerca de su casa en Puerto Rico. Aunque no es un plan muy alejado de su bella relación con sus retoños, llama la atención que no salga con González.

En las redes sociales, los internautas emitieron sus opiniones: “Si que le dedique tiempo a su hija que mujeres van y vienen”, “Es su hija mayor q malo tiene esto!??”, “Ya era hora cuanto tiempo no compartió con su hija, si ella también es hija de él”, “Que bueno y gracias a Dios que está compartiendo más con su hija Yamilet y disfrutando de sus nietos”, “Que bueno que este compartiendo mas con su familia”, dijeron algunos usuarios.