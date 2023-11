¿Se acabó lo que se daba? Mireddys González asomó sus planes navideños en los que no incluye a Daddy Yankee

El misterio que ronda la supuesta ruptura entre el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y Mireddys González, es una situación que tiene en ascuas a sus seguidores. Desde que trascendió la noticia de una presunta crisis matrimonial, han sido muchas las teorías que han surgido en cuanto a eso, y diferentes detalles que apuntan que en efecto la unión que se dio en 1995 habría llegado a su fin; haberse dejado de seguir en las redes sociales, las “indirectas” de González y lo más reciente, la eliminación de un post especial de Yankee para su esposa, son algunos de los puntos que afirman lo que se viene comentando.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los implicados ha dado una información oficial sobre esto, incluso, la empresaria aún lleva consigo el anillo de matrimonio, lo que confunde un poco a los fanáticos del reggaetonero y también de la pareja. Asimismo, la puertorriqueña no ha dejado de apoyar a su esposo en sus proyectos, hace unas semanas difundió el estreno de ‘Neón’ la serie producida por Daddy y este lunes presumió la apertura de ‘La Tienda Cangrejera’ en la que se venderán artículos del equipo de beisbol de su marido, Cangrejeros de Santurce.

Pero al parecer, todo podría ser parte del negocio, pues en su vida sentimental no estarían tan bien, y es que, en un más reciente post celebró el inicio de la Navidad, la época más linda del año, pero también la más familiar, lo cual llamó la atención que no incluyera a ‘The Big Boss’ en sus “planes”. “Llegó la mejor época del año…. LA NAVIDAD. Y la celebro con estas 2 mujeres a quienes AMO con todo mi corazón”, escribió Mireddys en su publicación donde aparecen tres caricaturas (la de ella y las de dos amigas).

Aunque esta no es una señal clara de que ‘La Jefa’ como siempre le ha dicho el reggaetonero vaya a estar sin su familia en estas festividades, para nadie es un secreto lo unidos que han sido como familia junto a sus tres retoños, por lo que una mención no podría haber estado de más. De hecho, en sus comentarios algunos seguidores resaltan el valor de la amistad y celebran que no esté sola en el proceso que estaría atravesando tras 28 años de matrimonio.

Hay que destacar que, recientemente el intérprete de 'Rompe' decidió borrar un romántico post que le había dedicado a su esposa en Instagram con motivo de su aniversario número 28 en el mes de marzo. "28 homerunes y los que faltan. Te amo baby", escribió en su momento el artista.

El tierno video fue eliminado e hizo que las especulaciones cobraran fuerza, dejando mucho más desconcertados a un número de seguidores que desde hace mucho tiempo han seguido su amor. Además, esto significaría que decidieron dejar atrás una vida juntos que conformaron junto a sus tres hijos (incluyendo a Yamilette, la hija mayor de 'El Cangri', que no concebió junto a ella).