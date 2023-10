El preocupante mensaje de la hija de Daddy Yankee tras rumores de separación de sus padres

En las últimas horas, los fanáticos han estado preocupados luego de que surgiera el rumor de que el máximo exponente del reggaetón, el puertorriqueño Daddy Yankee, y su esposa Mireddys González, estarían atravesando una crisis matrimonial o una posible ruptura, luego de que los internautas se percataran de que dejaron de seguirse en las redes sociales, algo un poco habitual entre la pareja que siempre se ha mostrado muy cómplice en todo.

Todo comenzó cuando en el programa En Casa con Telemundo dijeron que ella había “encontrado algo sospechoso”, por lo que ambos decidieron distanciarse, al igual que de sus redes sociales. “Está claro que ambos tomaron la decisión, no es algo casual. ¿Será una estrategia de mercadeo?”, dijeron, dejando atónito al público que confía en el amor que se tienen ambos, incluso Yankee la denomina “La jefa”.

Esta presunta separación se daría después de 30 años de una reconfortante relación y haberles dado la bienvenida a sus tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys. Y fue esta última quien preocupó aún más al público del cantante luego de publicar un inquietante mensaje en su cuenta de Instagram que dejaría entrever lo afectada que está por lo que se está comentando. “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la joven empresaria en sus historias.

La joven de 27 años es muy cercana a sus padres, con los que tiene una gran relación y conexión de la que ha presumido en incontables ocasiones con sus seguidores. En su último cumpleaños, en el mes de junio, la vimos de lo más sonriente y feliz al lado de sus progenitores, razón de peso para que esté desanimada por lo que podría estar sucediendo en un hogar consolidado hace décadas.

Por otra parte, Mireddys también ha dejado mensajes alarmantes en sus redes sociales con los que podría estar confirmando que realmente descubrió algo irregular. “En mi currículum voy a poner, experta en sospechar cosas que después resultan ciertas”, “No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas” y “Aquí estoy, respirando un nuevo día gracias a ti mi Dios”.