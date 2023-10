¡Atención a todas las unidades! Revelan la posible causa de la “ruptura” entre Daddy Yankee y Mireddys González

Aún no se confirma la noticia y ya el mundo está revolucionado con los rumores de una posible separación del cantante puertorriqueño Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, luego de 28 años de matrimonio. Las sospechas surgieron cuando los internautas se dieron cuenta que ambos dejaron de seguirse en Instagram, además, González envió una serie de mensajes que dieron mucho que pensar.

Un mensaje de su hija Jesaaelys Ayala, también encendió las alarmas y es que, a través de sus historias en Instagram, dejó un inquietante mensaje con el que podría estar confirmando que no todo está color de rosa en su hogar. “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió. En una segunda historia, la empresaria publicó un selfie con un gesto de tristeza o preocupación.

Una nueva teoría arroja que la primogénita de boricua, Yamilette Ayala, sería la razón por la que el matrimonio estaría en medio de una crisis. El presentador del show ‘Lo sé todo’, Fernando Vélez, comentó que la pareja ha tenido conflictos por la hija mayor del cantante quien no procreó con Mireddys. “A mí una persona me aseguró que ellos sí están en una crisis, pero que no es por Yamilette (…) Porque la gente está diciendo que supuestamente la mamá de Yamilette la abandonó, entonces Mireddys y Yankee la criaron”.

“Luego entonces, alegadamente Yamilette busca a su madre biológica y nuevamente vive con ella, y que eso molestó a Mireddys”, añadió Vélez. Justamente el pasado 15 de octubre, ‘The Big Boss’ publicó en la red de la camarita un video en el que se le ve con ella. “I love you, Yamilette. Raymond. ¡Dios es bueno y fiel!”, escribió el reggaetonero.

Hay que resaltar que, la pareja nunca ha confirmado que Yamilette no es hija de Mireddys, pero algunos mensajes han demostrado que el intérprete de “Rompe” fue padre soltero. En el 2017, la esposa de Yankee le dedicó un mensaje a su hija Jesaaelys en el que apuntó a que no era la madre biológica de Yamilette. “El amor de mi vida está celebrando hoy sus 21 añitos de vida. Dios bendice a las mujeres con sus hijos y esta fue mi primera bendición”, escribió.

Cuatro años antes, en mayo del 2013, Ramón Ayala (nombre de pila de Daddy) felicitó a su primogénita por su graduación, pero no calificó a la empresaria como su madre. “Tuve esta belleza siendo adolescente. El camino fue duro, pero con el apoyo de Dios y de una buena esposa, logramos la meta, hacer de ella una niña ejemplar”, expresó.