Mireddys González habla de cómo ha sido la vida de Daddy Yankee sin su presencia

Desde el mes de octubre, la pareja conformada por el reggaetonero Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, no ha visto luz tras varios rumores sobre una fuerte crisis matrimonial que estarían atravesando. Se dejaron de seguir en las redes sociales y eso desató una polémica que ha traído cola y un sinfín de especulaciones sobre lo que estaría sucediendo. Desde choques religiosos hasta una tercera persona, son los motivos que exponen para justificar lo que sería el fin de un matrimonio de más de veinte años.

En repetidas ocasiones, Mireddys ha sido vista sin su anillo de matrimonio, de igual forma, al cantante se le ha visto paseando sin ella y solamente en compañía de su hija mayor, Yamilette Ayala, quien fue criada por González. Aunque la mujer no ha dejado de apoyar al boricua, pareciera que lo hace desde el amor que aún siente, lo que genera dudas entre los internautas.

Recientemente, la empresaria no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre su todavía esposo, cuando alegaron que el éxito de su carrera se debe a la compañía que ha tenido de la también puertorriqueña. "El cangry sin su jefa no sería lo que es hoy en día. Respeto a ambos", se lee en un mensaje escrito por un seguidor. Ni corta ni perezosa, 'La Jefa' respondió defendiendo el talento del padre de sus hijos. "Estás equivocado porque aún sin mí en su vida, DY de la misma manera que lo hizo, hubiese llegado hasta lo que es hoy en día sin mí, pues siempre ha sido un hombre visionario, constante y disciplinado y de un súper buen corazón. Así que el crédito de su éxito es 100% de él y no mío".

De esta forma, González da por sentado que aunque ha apoyado a su pareja a lo largo de su trayectoria, no cabe duda que su constancia y talento lo han llevado a ser uno de los máximos exponentes del género, desde que se hizo famoso gracias a su canción "La Gasolina".

Yankee y González se conocieron en su natal Puerto Rico de adolescentes, en 1995 decidieron sellar su amor en una sencilla boda rodeados de familiares y amigos, y fruto de su unión nacieron sus dos hijos Jesaaelys y Jeremy Ayala González, junto a ellos formaron una gran familia incluyendo a la primogénita de 'Thie Big Boss', Yamilette, quien ha compartido con Mireddys como si fuera su segunda madre.