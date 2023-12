¡Cerrado el telón! El “Big Boss” Daddy Yankee se despide de los conciertos y deja en sus seguidores este mensaje (+Video)

Oficialmente el cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido en el mundo artístico como Daddy Yankee puso punto y final a su paso por los escenarios, tras más de 30 años de carrera artística ininterrumpida en la cual ofreció a su público talento, profesionalismo, diversión con éxitos como “Gasolina”, “Llamado de emergencia”, “Pasarela” “Tírate un paso”, “Rompe”, “Dura” entre muchos más.

El pionero del reguetón ofreció durante la noche del domingo 3 de diciembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, su último espectáculo bajo el nombre “La Meta”, con el cual se paseo por sus más importantes temas que lo hicieron ganar múltiples premios Grammy Latinos, Billboard, Lo Nuestro, Mtv Music awards, entre otros.

Sus seguidores por todo el mundo estuvieron muy pendientes del espectáculo a través de la plataforma de streaming paga de Kiswe, que transmitió sin fallas el último concierto de boricua de 46 años y del gran mensaje que dejó a sus miles de fanáticos de todo el mundo sobre el amor por Dios.

“Mi gente este día para mí es el más importante de mi vida, y se los quiero compartir porque vivir una vida de éxitos, no es lo mismo que vivir una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vació en mi vida que nadie pudo llenar, estaba buscando sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar feliz, pero, faltaba algo para hacerme completo. Sin embargo, me di cuenta de algo que dice la biblia, “De que le vale al hombre tener algo en el mundo entero, si pierde su barco”, por eso esta noche no me avergüenzo en compartir con el mundo entero que Cristo vive en mi”, aseveró muy emocionado el artista.

En este sentido, aseveró que de nada le vale todos los trofeos, emociones, reconocimientos, fama, éxito y popularidad que ha logrado por todo el mundo sin Dios en su corazón y alma. “Yo viviré para siempre en él. Se acabó una historia y esta a punto de comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Ahora mis redes, plataformas, un micrófono todo lo que Jesús me entregó será para el reino”, aseveró emocionado Daddy.

El cantante anunció en marzo de 2022 su retiro de la música y lanzó al mercado su último disco de estudio “Legendaddy”. además indicó que su final en la industria de la música se debe a que busca darse una oportunidad de vivir más tranquilo y lejos del espectáculo.