Así es el rollo: Diana Silva, Lasso, Jerry Rivera y Daddy Yankee

A PESAR de que nuestro país lleva 6 coronas de Miss Mundo en su haber, las relaciones de la señora Julia Morley, presidenta de dicho certamen, con la organización Miss Venezuela y, en consecuencia, con Venevisión, nunca han sido las mejores. Incluso, estando Osmel Sousa al frente del concurso nacional las fricciones eran evidentes y con el tiempo se agravaron. Por eso no extraña que la directiva del canal de la Colina no haya hecho ningún esfuerzo para renovar la franquicia del concurso, que pasó a manos de Julio César Prince, presidente del Miss Supranational y Miss Earth Venezuela. Por otra parte, los ejecutivos de VV habrían considerado que seguir con los derechos del mencionado certamen ya no les aportaba ninguna ganancia y la inversión no valía la pena. Exceptuando a Susana Duijm que ganó en 1955, la gestión de dicha televisora con el Miss Mundo dio a Venezuela cinco criollas coronadas. Recordemos: Pilín León (1981), Astrid Carolina Herrera (1984), Ninibeth Leal (1991), Jacqueline Aguilera (1996) e Ivian Sarcos (2011). Ariagny Daboín será la última candidata que Venevisión enviará a la importante competencia de belleza, cuya 71.ª edición tendrá lugar el 2 de marzo de 2024 en La India.

LA ATENCION del ambiente missérico nacional está centrada en Diana Silva, quien tiene la enorme responsabilidad de defender los colores patrios en la elección de Miss Universo 2023. Justo hace un año, específicamente el 16 de noviembre de 2022, la hermosa joven, se ganó este derecho al ganar la corona de Miss Venezuela en la competencia realizada en el Poliedro de Caracas donde portó la banda de Distrito Capital. La modelo caraqueña, activista ambiental y tripulante de cabina, de 26 años de edad, apelará a su vasta experiencia en concursos de belleza para sobresalir en el más importante del mundo, cuya 72.ª edición se celebrará este sábado 18 de noviembre en el Salvador. Silva posee los títulos de Berbely Model 2015, Miss Turismo Venezuela 2017, Miss City Tourism World 2017 y Miss Earth Venezuela 2018. Todo un récord. A última hora comenzó a sonar. Sin embargo, las grandes favoritas siguen siendo: Miss República Dominicana (Mariana Isabel Downing), Miss Estados Unidos (Noelis Victoria Voigt), Miss Puerto Rico (Karla Inelisse Guilft), Miss Tailandia (Anntonia Porsild), Miss Perú (Camila Naime) Diane Leyre, Miss Francia (Diane Leyree) Miss Filipinas.

SIN DUDA que uno de los eventos más atractivos del año, es el gran mano a mano musical entre Jerry Rivera y Elvis Crespo. Dicho evento tendrá lugar este viernes 18 en la terraza del CCCT y viene a ser la combinación perfecta de salsa y merengue con estas dos grandes estrellas de la música caribeña, que regresan a Venezuela, plaza a al cual ambos consideran su “segunda casa”. Junto a ellos y como representantes del talento nacional, también se subirán en tarima: Omar Enrique, el “Príncipe del Merengue” y Omar Acedo “El Viajero”, poniéndole más ritmo a esta rumba bailable, además de la agrupación “Los Sobrao´s” y la miniteca The Lawyers, todo bajo la producción de Omar Enrique Producciones, Manager Shows y Thiene Producer. De esa manera, Rivera se reencuentra con el público venezolano que lo hizo internacional. Y revivirá innumerables éxitos como “Amores como el nuestro”, “Nada sin ti”, “Qué hay de malo”, entre otros. Por su parte, Elvis Crespo, como “Tu sonrisa”, “Suavemente”, “Luna llena”, y “Píntame”, tema musical de la recordada telenovela “Carita Pintada.

FUERTES RUMORES aseguran que el matrimonio de Daddy Yankee y Mireddys González se está viniendo abajo. Todo surgió después de que ambos dejaran de seguirse en las redes sociales y ya no comparten fotos juntos. El reggaetonero lleva casi 30 años casado con su esposa, a quien llama cariosamente “La jefa” y nunca ha habido sospecha de crisis entre ellos. Por ese motivo extrañan los comentarios que apuntan a una presunta separación que, según la bola que rueda, es inminente. Sin embargo, la pareja fue vista más unida que nunca, el pasado fin de semana en Puerto Rico. "Ellos están callando cualquier rumor que hay malintencionado de otras personas", reportó el programa farandulero Lo sé todo. “El Big Boss” no ha emitido ninguna declaración al respecto, restándole importancia a los “dimes y diretes”. El mismo programa reportó que después de que en marzo del 2022, anunciara su retiro, después de 32 años de trayectoria, la pareja ha tratado de tener una vida "más privada". Además, se supo que pronto celebrarán una boda evangélica.

TODO LISTO para la primera edición de los Latin Grammy que se celebran fuera de Estados Unidos en sus 24 años de historia.

Metros de alfombra roja ya están dispuestos a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, a la espera de la llegada desde la media tarde de este jueves de estrellas como Rosalía, Camilo o Maluma. La entrega de premios arrancará mucho antes de que los espectadores puedan seguir por televisión el desfile de sus ídolos, ya que en las horas previas se conocerán los destinatarios de galardones de géneros minoritarios, como el de mejor álbum de música texana, pero también otros de mayor calado como el de mejor canción rock. A las 10:30 pm (hora local) de este jueves está previsto el inicio de la "gran noche de la música latina", como la denomina la Academia Latina de la Grabación. Paz Vega, Sebastián Yatra, Roselyn Sánchez y Diana Paola conducirán la gala. Shakira, Karol G, Camilo, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Bad Bunny, Feid, y un largo etcétera de figuras, dirán presente. El talento venezolano estará representado por Lasso, Danny Ocean, Joaquina, Akapellah, Luis Fernando Borjas y La Vida Boheme.