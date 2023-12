Alicia Machado vive un momento conmovedor al conocer a Miss Nepal 2023: “Eres tan valiente” (+Video)

Para nadie es un secreto los problemas que ha presentado la venezolana Alicia Machado a raíz de su peso. El desorden alimenticio la llevó a ser blanco de críticas durante varios años, incluso después de convertirse en el año 1996 en la nueva Miss Universo. En una reciente entrevista para el programa “¡Siéntese quien pueda!”, la criolla se encontró con Jane Dipika Garret, Miss Nepal 2023 quien hizo caso omiso a su talla grande y participó con la máxima seguridad en el concurso celebrado en El Salvador el pasado 18 de noviembre.

Garret rompió con todos los estereotipos exigidos por este tipo de certamen, por lo que, logró ganar popularidad y ser querida por el público. Quien también manifestó su admiración fue Machado, por ser tan fuerte y no hacerle frente a los malos comentarios. En ‘La Silla de Oro’, Alicia recordó el humillante momento que vivió cuando Donald Trump, quien fue presidente de la Organización, la hizo ejercitarse frente a los periodistas.

“El bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad. Con 18 años quizás en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona (Donald Trump), al exponerme, ridiculizarme, humillarme de la forma como lo hizo durante meses, que me costara a mí recuperar mi autoestima que quedó por el suelo, sino que yo tuve desgraciadamente consecuencias psicológicas devastadoras para mí”, dijo.

Tras el acoso que vivió, la también actriz confesó que, sufrió de diferentes trastornos. “Tuve además bulimia, anorexia, desordenes alimenticios, en algún momento quise quitarme la vida con 19 años, con 20 años. Tuve ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que podía participar”, agregó.

Luego de escuchar la historia de Alicia, la nepalí coincidió con ella y reveló que también deseó suicidarse: “Inclusive hace un año atrás quise quitarme la vida, pero en el último año tuve que transformar como pensaba, ¿sabes? Realmente odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, perdí toda mi autoestima, también sufrí de anorexia porque tengo problemas hormonales que me hacen ganar peso. Todavía hoy la gente me llama ‘puerca’, ‘ballena’, ‘búfalo’, me llaman así, pero yo no dejo que eso me afecte más porque tengo una validación de mí misma”, comentó.

El desgarrador relató desató las lágrimas de Alicia Machado, quien lo único que hizo fue abrazar a Jane mientras lloraba y le dijo: “Significas mucho para mí. You are brave (eres tan valiente)”, añadió.