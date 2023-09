Alicia Machado no se amarró la lengua y barrió el piso con Paulina Rubio: “Es muy insoportable”

Desde que está participando en el reality transmitido por Canela TV, “Secretos de las indomables”, la actriz Alicia Machado, ha dado de qué hablar más de lo habitual, pues en las oportunidades que ha tenido para confesarse, la mujer la ha dado hasta con el tobo a ciertos personajes. Su nueva víctima: Paulina Rubio. En una reciente emisión, la cantante Yuri contaba una experiencia que vivió al encontrarse con Luis Miguel, lo que provocó que la venezolana criticara a Rubio.

En su intervención, Machado reveló que Paulina no es una persona agradable. “Esta señorita la Paulina, ella es como muy groserita y muy insoportable, lo que pasa es que bueno uno nunca dice nada. Sorry, pero sí, es insoportable”, comentó seriamente la Miss Venezuela 1995. “Y la Pau es candela pura (…) ¡Ay que pena! Sí, es pesadita. Que lástima”, remató la actriz.

Todo esto sucedió cuando la intérprete de “Maldita primavera” contó que “La Chica Dorada”, quería conquistar a como de lugar a Luis Miguel, aunque en primera instancia la cantante la había ofrecido a Yuri que fuera por él, pero la rubia admitió que ella no era su tipo. Ante esto, Machado puso en duda lo dicho por la azteca. “¿Qué no es el tipo de Luis Miguel? No hombre, pero fue porque la otra se te adelantó, pero sino claro, ¿cómo no va a querer estar contigo si tú eres fabulosísima?”, expresó Machado.

Las crudas revelaciones de la exreina de belleza

Hace unos días, Alicia fue tendencia después que acusara a su expareja, José Manuel Figueroa, de haberla agredido una vez que llegó “pasado de tragos” a la casa donde vivían, lo que causó que la criolla se alejara inmediatamente de él. “De repente, el cuate que además tiene una mano de este tamaño, de un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido como este tipo no está preso”, sentenció la ganadora de “La Casa de los Famosos 1”.

Machado logró lo que quería, levantó el polvo y consiguió que, el cantante le respondiera. Pero, al parecer todo se le complicaría a la venezolana, porque Figueroa aseguró que ejercería la fuerza legal en su contra por difamarlo, y la acusó de haber sido ella la agresora, justo cuando él le preparó una sorpresa por su cumpleaños.

“Para su cumpleaños y un año de habernos conocido, yo hablé con su representante para organizarle una fiesta sorpresa. Ella se puso muy celosa, se molestó conmigo, me dio un golpe y yo automáticamente cancelé la fiesta sorpresa (…) Entiendo que sea su trabajo, que sea una persona polémica, pero a veces las declaraciones tienen consecuencias”, aseveró el artista.