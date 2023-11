¡Uy! Expareja del novio de Alicia Machado le envía un fuerte mensaje a la venezolana

Para nadie es un secreto que, la actriz mexicana María Fernanda Quiroz y el modelo Christian Estrada, tuvieron una tormentosa relación que terminó en medio de fuetes acusaciones y polémicas entre ellos. Actualmente, Estrada vive un romance con la venezolana Alicia Machado, quien se ha mantenido alejada de lo que se comenta de su pareja y prefiere hacer caso omiso al escándalo que protagonizó junto a la madre de su hija.

En una reciente entrevista, María Fernanda quien también es conocida como Ferka, le mandó un contundente mensaje a la Miss Universo 1996, en el que prácticamente le pide ayuda para que Christian se haga responsable del hijo que tienen en común. “Al ser madre soltera, creo que estaría padrísimo esta empatía. A mí me gustaría que ayudara a aventarse un poco mejor. No es su responsabilidad, ojo, pero ahora ya no me habla”, comentó en el programa ‘En Casa con Telemundo’.

Sin embargo, la azteca está consciente que es muy difícil que Machado la ayude con la mala relación que tienen el creador de contenido y ella, pues afirmó que la animadora criolla la tiene bloqueada de sus redes sociales. “No tengo nada con ella, pero sí, estoy bloqueada, no la puedo ver”, explicó, mientras que, recordó la relación cordial que tenían antes cuando hasta le regaló maquillaje.

Algunos usuarios reaccionaron a este llamado que hizo la creadora de contenido: “No entiendo por qué Ferka mete en su lío a Alicia”, “Ella se ha mantenido al margen siempre, no ha opinado en ningún sitio, no ha lanzado indirectas de nada”, “Alicia se ha comportado como una dama”. “Ferka ha sido horrible con ella, casualmente se le olvidó ¿por qué Alicia la tuvo que bloquear?”, “Ferka anda lanzándole indirectas, declaraciones donde intentaba humillar a Alicia”, fueron parte de las opiniones que emitieron los usuarios.

Las declaraciones de Ferka llegan justo después de que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 1’, publicara su celebración del Día de Acción de Gracias, en la que se le ve muy feliz junto a Estrada y Dinorah, su única hija. La fotografía demostró que el modelo se afianzó muy bien a la familia, y hasta habría logrado ganarse la aceptación de la única heredera de Machado.