Participante de “La Casa de los Famosos 4” habría abandonado el programa en ambulancia tras una fuerte pelea (+Video)

Este lunes 19 de febrero, los famosos Alfredo Adame y Lupillo Rivera, protagonizaron una acalorada discusión luego de que el actor fuera salvado en la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos 4". Su permanencia en el programa no fue del agrado de varios, entre ellos de Lupillo. El cantante nacido en los Estados Unidos llamó a su compañero “mal perdedor” y lo invitó a un toma y dame afuera de la mansión más famosa de Telemundo.

“Es un pendej* ese wey, con quien quieras de esa gente le pongo en la madre al cabr*n, le pongo una p*tiza a él y a los que quieras. Si de poder a poder se trata allá afuera, pues vamos a ver quién tiene más huev*s (…) Es un pinch* naco, eso es lo que es”, dijo el también actor a sus compañeras, evidentemente molesto.

Del mismo modo, el presentador de televisión indicó que, Rivera “no aporta, no hace nada, duerme todo el día y solo mueve hilos”. Por su parte, el intérprete de corridos mexicanos contó su versión: “Para la gente inteligente y no cegada por querer ching*r, la gente que está afuera de la casa que sea inteligente, va a pensar mal, no le gusta esta actitud”. Asimismo, el hermano de la fallecida Jenni Rivera insinuó que todo subió de temperatura cuando su compañero Clovis regresó a la casa después de también estar nominado.

Al parecer todo este pleito le habría causado estragos a Alfredo, quien supuestamente sufrió un bajón de salud y tuvo que abandonar la casa en una ambulancia. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un rumor y que nada de lo que se dice es verdadero, pues no hay videos del momento cuando el azteca habría salido, ni la producción del programa ha dicho nada al respecto.