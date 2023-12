¡Que peligro! La Casa de los Famosos 4 sorprende al convocar a un influencer venezolano (+Video)

Sin duda alguna, La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los programas preferidos de los televidentes de Telemundo y consumidores del internet, pues en sus tres temporadas ha dado mucho de qué hablar con sus diferentes dinámicas, además, ha contado con la presencia de los venezolanos Liliana Rodríguez, Marie Claire Harp, Osmel Sousa, Osmariel Villalobos y Alicia Machado, dándole ese plus para que en nuestro país también sea bien aceptado.

Para su cuarta temporada que abrirá sus puertas el 23 de enero del 2024, ya tenían a cuatro celebridades confirmadas: Gregorio Pernía, Lupillo Rivera, Thalí García y Maripily Rivera.Este martes 19 de diciembre la botaron de jonrón al dar a conocer su quinto invitado para esta entrega. "Esto se va a descontrolar", escribió una seguidora al haber sido revelado el nombre de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como 'La Divaza'.

"Consolidado como uno de los influencers más prominentes llevando su chispeante personalidad a un público internacional, Pedro Figueira, mejor conocido como 'La Divaza', es el creador de contenido LGBTTTIQ+ más grande de Latinoamérica y uno de los primeros en la industria. Nacido en Venezuela, Figueira comenzó a incursionar en YouTube relatando la situación de su país natal, llamando la atención de la audiencia a nivel nacional e internacional. Su contenido gira en torno a críticas de premiaciones anuales, vlogs, comedia y temas de relevancia social desde la sin igual forma de ser de La Divaza", describe Telemundo.

Mediante sus redes sociales, el creador de contenido también publicó su reacción cuando fue llamado por 'La Jefa' de la mansión para invitarlo a una aventura que pronto iniciará y lo llenará de muchas emociones, aparte de obligarlo a despegarse de sus seguidores. "¡Que emoción, no puede ser! Pero no sé, ¿será que yo la doy en eso? ¡No chama! Me tengo que dar, yo no sé cómo voy a hacer", expresó el maracayero.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. "El ganador desde ya", "#TeamDivaza", "Voy a tiiii!", "Con fuerza mi amorrrchh !! Y a ganarrrr", "Vas a ganar, voy a ti no te dejes", "Apoyado 100 % se tú mismo siempre cariño, auténtico , besos y Bendiciones Amén", "Mi consejo es que aproveches el alcance que vas a tener y no vuelvas a descuidar tus redes y contenido. Porque sabemos que la vas a romper", "BEBÉ TU ERES ÚNICO Y MÁGICO SABES QUE TU PUEDES CON TODO", "Ándale chama, lo harás increíble", es parte de lo que se lee en el post.

Recordemos que, Alicia Machado hizo historia al romper el lazo del salón ganador de La Casa de los Famosos en el año 2021, al imponerse con más de 40 mil votos ante Manelyk González, Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Pablo Montero. Para ese momento, la exreina de belleza demostró que lo suyo es ganar concursos y que sus fans no la abandonan nunca.