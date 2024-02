Acusan a Chiquis Rivera de participar en el atentado contra su madre Jenni Rivera

Los últimos meses para la cantante estadounidense Janney Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, no han sido nada fáciles. La disputa legal que mantiene en contra de su abuelo Pedro Rivera desde septiembre de 2023, creó un quiebre entre sus hermanos y el padre de su progenitora, la fallecida cantante Jenni Rivera, por lo que ha sido un tema que tiene desequilibrada a la familia, a la que ahora se le suma un nuevo pleito.

La demanda a Pedro fue puesta el 20 de septiembre a su empresa Cintas Acuario por parte de Jenni Rivera Enterprises Inc., a la que acusan de una presunta “explotación comercial inapropiada de composiciones y otros derechos de propiedad de patrimonio de su madre”. Lamentablemente, el 18 de diciembre fue desestimada la acusación pues el juez alega que no existen pruebas sobre la inculpación al mexicano.

El pasado 16 de febrero, “La Chiquis” soltó su furia en Instagram sin ofrecer muchos detalles: “Esta mañana vi y escuché algo muy feo, algo muy ridículo, pero que no me sorprende”. En el clip se veía muy molesta, pero, prefirió guardar silencio y no explicar lo que decía. Sin embargo, de acuerdo a los medios de comunicación, la razón sería una supuesta incriminación de la artista en la muerte de Jenni.

El periodista Gustavo Adolfo Infante declaró que, la intérprete “Querida socia” tenía miedo de que su hija arremetiera contra ella. “Hay un correo electrónico que Jenni Rivera en algún momento le mandó un mensaje a Juan (Rivera) en el 2012, en donde ella tenía miedo de que Chiquis la mandara a matar. El correo electrónico me lo mostró Juan”, dijo este lunes 19 de febrero el comunicador.

Previo a esta revelación, Juan Rivera (hermano de Jenni) explicó que, junto a Gustavo Adolfo habían visto conversaciones del año 2012 y eran muy fuertes. Según Infante, “el día que Juan saque a la luz esa conversación creo que va a ser devastador para alguien de la familia”. Aunque no hablaron a detalles sobre el tema, esto podría tener que ver con las acusaciones que ahora enfrentaría la famosa de 38 años.

El 9 de diciembre de 2012 fue anunciada la trágica noticia del fallecimiento de la dueña de éxitos como “Paloma negra”, “No llega el olvido”, “De contrabando” y “A cambio de qué”, en un fatídico accidente aéreo cuando el avión en el que viajaba con su equipo se cayó al sur del estado de Nuevo León, específicamente en el municipio Iturbide. Para ese momento, estaba distanciada de su hija Chiquis.