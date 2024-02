Lupillo Rivera lanza fuerte amenaza a uno de sus compañeros de “La Casa de los Famosos 4” (+Video)

Todo indica que la intensa discusión entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera marcó un antes y un después en “La Casa de los Famosos 4”, y es que, actualmente la presión es tan densa que se puede cortar con una tijera. Así quedó demostrado la noche de este martes 20 de febrero cuando los participantes tuvieron un contacto con el presentador del programa Nacho Lozano y el cantante de corridos tumbados no dudó en dejarle un contundente mensaje a su contrincante.

En sus declaraciones, Rivera aseguró que se vengaría de Adame por haber ofendido a su madre durante la fuerte pelea. “Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente”, dijo sin pelos en la lengua. Estas palabras incomodaron al presentador televisivo, quien solo miró a su compañero con cara de pocos amigos.

“Y eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”, agregó el hermano de la fallecida Jenni Rivera, y admitió no tener miedo de las consecuencias. Sobre la opinión de Adame, el mexicano invitó a Rivera a resolver sus problemas de inmediato: “Pa’ qué luego, si quieres nos salimos al callejón de aquí afuera y nos damos en la madre”.

Los ánimos se caldearon y el conductor del reality intervino para calmar un poco la situación e impedir que volvieran a discutir y llegaran a mayores. Cabe destacar que, cuando anunciaron que ambos personajes ingresarían a la casa más famosa de la televisión, se perfilaban como unas figuras explosivas y polémicas, opiniones que hoy toman fuerza ya que no es la primera vez que existe un conflicto entre ellos.

La confrontación entre Lupillo y Alfredo se dio luego de la gala de eliminación, cuando el colombiano Gregorio Pernía regresó a la mansión y Adame calificó el acto como “una incongruencia” de su parte, pues el actor quería abandonar el programa para viajar a reunirse con su familia. Aunque lo que sucedió después fue interrumpido por la producción del show, cuando volvió su señal ya estaban en sus respectivas habitaciones hablando sobre lo sucedido.