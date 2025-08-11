MLB: Ronald Acuña Jr. podría estar a horas de regresar a la acción (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El enorme susto que sufrió Ronald Acuña Jr. parece estar cerca de llegar a su final. Este fin de semana, en la serie ante los Marlins de Miami, el venezolano fue visto en varias ocasiones entrenando a alta intensidad, y este domingo 10 de agosto dio señales bastante importantes de que está cerca de regresar a la acción.

El estelar jardinero criollo fue captado en plenos ejercicios de carrera este domingo, en la previa del cierre de la serie ante Miami. Además, la gran noticia para los fanáticos de los Bravos de Atlanta es que "La Bestia" se vio bastante cómodo durante la realización de dichos drills, por lo que se puede llegar a la conclusión de que ese encuentra mucho mejor físicamente.

Regreso a la vista para Ronald Acuña Jr.

Un dato de suma importancia es el hecho de que Ronald Acuña Jr. ingresó a la lista de lesionados de 10 días el pasado 30 de julio, luego de que se le detectara una distensión de primer grado en su pantorrilla derecha, evitando así el temor que había sobre una posible lesión importante en el talón de Aquiles.

Al haber pasado los 10 días, el toletero oriundo de La Sabana ya es elegible para regresar al roster activo del equipo, si la organización lo considera oportuno, por lo que el jugador podría volver a la acción tan pronto como este martes 12 de agosto, cuando Atlanta inicie una dura serie ante los Mets de Nueva York.

Eso sí, es preciso recordar que el diagnóstico inicial de Ronald Acuña Jr. indicó que estaría fuera de acción por dos o tres semanas, por lo que existe la posibilidad de que sea un poco más realista y oportuno verlo de nuevo en el terreno en la serie que inicia el próximo viernes, ante los Guardianes de Cleveland.

Los números de "La Bestia"

Ronald Acuña Jr. ha jugado solo 55 juegos en la presente temporada 2025, pero esa cifra le ha bastado para ser el mejor jugador de su equipo. En esos 55 compromisos, el toletero batea para .306/.429/.577/1.006, con 14 cuadrangulares, 26 carreras impulsadas y 48 anotadas.