¡Qué horror! La “Mesa Caliente” de Telemundo le dice “no te vistas que no vas” a Mariaca Semprún

La actriz y cantante venezolana Mariaca Semprún utilizó sus redes sociales para compartir este miércoles 20 de marzo una mala experiencia que vivió en las instalaciones de Telemundo en Miami, donde tendría una entrevista para el programa “La Mesa Caliente”, conducido por Gisselle Blondet, Myrka Dellanos Y Verónica Bastos.

La criolla que lleva varios años fuera de Venezuela, reveló en sus historias de Instagram que al arribar a la plata televisiva para la conversación, la hicieron esperar dos horas y estando ya en el set lista para iniciar la tertulia, el equipo de producción de manera repentina le dice que la entrevista no seria realizada.

“Apenas me sientan en la fulana Mesa, mandan a decir de control, mira la entrevista no va, lo de Mariaca no va. Así con ese nivel de falta de respeto y de seriedad. Yo me pregunto si siempre tratan así a todos los invitados, a los empleados o si de esa manera funciona el programa”, manifestó la recordada Popular Shirley, de la novela de Venevisión “La Mujer Perfecta”.

En este sentido, la pareja del escritor Leonardo Padrón, puntualizó que la situación es muy poco profesional y que jamás en su vida se imagino que una cadena tan reconocida en Estados Unidos como Telemundo, tenga el descaro de trabajar de manera improvisada.

Igualmente, aseveró que lo más irrespetuoso de todos fue que en ningún momento recibió una disculpa de alguien, cuando aparto tiempo para asistir, arribó puntual y se arregló para estar de perfecta en el programa.

“Perdimos todo el tiempo. Venía de una gira de medios larga, no había almorzado ni nada”, indicó. Ante la situación el público reaccionó, entre ellos el periodista y productor criollo Osman Aray que compartió el clip en su perfil de Instagram con el mensaje.

“Nuestra solidaridad para Mariaca. Es verdad que a veces el tiempo no favorece pero también es cierto que producción tiene muchos caminos para resolverlo y no desincorporar a un talento", escribió.