¡Rolo de bomba! Telemundo podría estar moviendo sus cartas para sacar a La Divaza de “La Casa de los Famosos”

Peleas, chismes, enfrentamientos, nominaciones y declaraciones se mantienen en la cuarta temporada del reality de Telemundo “La Casa de los Famosos", desde que se abrieron las puertas de la mansión el 23 de enero de este año el show ha dado mucha tela que cortar, como la tremenda bomba que ha salido a la luz pública esta semana que afecta al participante Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como La Divaza.

La situación comenzó cuando el creador de contenido de 25 años estaba en una conversación con sus compañeras Patricia Corcino, Cristina Porta e Isis Serrath, está última le indicó su molestia por comentarios de una supuesta salida.

“Te lo he dicho siempre, a ti en especial. Cuando me dijeron La Divaza se va, yo dije no ¿Por qué? Yo no quiero que pase eso”, manifestó la participante de otros reality como “Top Chef Vip 2” y “Survivor México”.

Lo que llama la atención en los miles de espectadores del show, es que, los productores de la cadena hispana más importante en Estados Unidos, al escuchar las declaraciones decidieron cortar dejando un gran debate en las plataformas digitales.

En el clip que está corriendo como pólvora en las redes, los seguidores del oriundo del estado Aragua, han demostrado su molestia, alegando que se trata de una trama para dar más de que hablar.

“ESTAFA DE TELEMUNDO DE NUEVO A PRENDER EN CADELA LA CASA”, “La Divaza es uno de los mejores Telemundo otro fraude”, “Están jugando con la mente de Divaza”, son algunas de las opiniones.

Sin embargo, otros internautas han comentado que Serrath se estaba refiriendo en la conversación a un show que compartió con pedro hace 3 años, en el cual ella era la conductora.