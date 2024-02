LCDLF: difícil situación contra La Divaza lo deja a un paso de salir de la televisión

Desde su estreno el 23 de enero el reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”, ha acaparado la atención de los espectadores latinos, por los “atajaperros” que se han desarrollado entre las celebridades que viven en la lujosa mansión, las pruebas que dicta la jefa de la casa y las nominaciones que se realizan cada semana para seleccionar a quienes van a la votación de eliminación.

En la nominación de esta semana los habitantes de la casa se decidieron por Maripily Rivera, Fernando Lozada, Carlos Gómez, Thali García y Pedro Luis Joao Figuera mejor conocido como “La Divaza”, que recibió un total de 10 votos. La situación para el venezolano se ha tornado bastante complicada en la mansión, narrando entre lágrimas que desde su llegada no ha logrado adaptarse a la convivencia.

“No se me siento rara, no sé. Estoy en mi trabajo tan acostumbrado a ver una cámara en hablar y a compartir cosas y aquí siento que me cuesta”, indicó muy consternado el creador de contenido, al mismo tiempo que su equipo del cuarto tierra lo llenaba de bonitas palabras que mejorar su ánimo.

El criollo se mostró muy consternado por tener una relación cercana con todos sus compañeros y haber recibido el impacto de la nominación en el reality.

Las personas encargadas de manejar sus redes oficiales mientras está en el relity han compartió un video de Pedro pidiendo a sus seguidores ayuda para no ser eliminado, y seguir compitiendo por el premio de 200 mil dólares.

“Estoy amenazada, por favor ayúdenme chamas. No me quiero ir todavía por favor voten por mí en la página de Telemundo. Le van a dar las instrucciones. Por favor sálvenme, hoy por mí mañana por ti”, dice en el clip.