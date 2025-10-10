Mundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el partido entre México vs Argentina?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile se enciende este fin de semana con la disputa de los cuartos de final, y uno de los cruces más esperados es, sin duda, el clásico continental entre México y Argentina.

Ambas selecciones, que han demostrado un gran nivel y se mantienen invictas, se enfrentarán por un codiciado pase a las semifinales del torneo.

Si eres fanático del fútbol juvenil y no quieres perderte este vibrante partido, aquí te presentamos la guía completa de servicios sobre cuándo, dónde y a qué hora podrás sintonizar este emocionante encuentro en Venezuela.

Partido: México Sub-20 vs Argentina Sub-20

Instancia: Cuartos de Final ( Mundial Sub-20 Chile 2025 )

Cuartos de Final ( ) Fecha y hora del partido: El duelo entre el "Tri" y la "Albiceleste" está programado para este sábado 11 de octubre.

¿Dónde ver el partido en VIVO?

El escenario de este choque de cuartos de final será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Por su parte, para Venezuela y gran parte de Latinoamérica, existen opciones clave para seguir cada minuto del encuentro:

DSports

DGO (DIRECTV GO)

FIFA+

El cuadro de cuartos de final

El enfrentamiento entre México y Argentina es solo uno de los apasionantes duelos que definirán a los cuatro mejores del planeta en la categoría Sub-20. Además de estas dos potencias, otras seis selecciones de gran nivel lograron superar la fase de octavos y lucharán por su cupo a semifinales: