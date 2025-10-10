Jude Bellingham en estado puro reflexiona sobre Día Mundial de la Salud Mental

Suscríbete a nuestros canales

Jude Bellingham es una de las figuras del fútbol mundial en la actualidad. A sus 22 años, el mediocampista ya destaca como protagonistas del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, donde tiene el peso de clasificarlos a la Copa del Mundo de 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

Con todo el reconocimiento del mundo gracias a su brillantez en el campo, se puede decir que el volante goza de una vida perfecto. Sin embargo, el jugador de Stourbridge tambiénse ha mostrado vulnerable y en algunas ocasiones ha necesitado de ayuda sobre su salud.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, Jude Bellingham ha compartido abiertamente cómo este tema ha impactado su vida personal y profesional. El joven futbolista inglés destacó que, en la era actual, marcada por el auge de las redes sociales y la tecnología, los jugadores están más expuestos que nunca a las críticas, muchas veces destructivas.

Jude Bellingham reflexiona sobre la salud mental

El mediocampista del Real Madrid también subrayó la importancia de cuidar la salud mental tanto como la física, especialmente en un entorno tan exigente como el del fútbol de élite. Reconoce que, si bien disfruta de su carrera y del apoyo de los fanáticos, el peso de las expectativas y los comentarios negativos pueden llegar a afectar profundamente.

Cuando era un joven jugador en Birmingham, solía escribir mi nombre en Twitter y leer todo lo que se decía. Pero, aunque los comentarios fueran positivos, rápidamente decidí: ¿Por qué debería dejar que la opinión de gente que no conoce lo que pienso de mí? Yo creía que era un buen jugador antes de leerlo en Twitter, así que... ¿Qué sentido tenía leer lo que decían los demás? Por supuesto, si me encontraba con comentarios negativos, el efecto era el contrario. Así que, de nuevo, me preguntaba: ¿Por qué estoy poniendo eso en mi propia salud mental?", expresó Bellingham en su mensaje de forma transparente.

Su testimonio busca generar conciencia sobre la necesidad de brindar más apoyo emocional a los atletas y promover un entorno digital más empático y responsable.