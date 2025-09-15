¡De vuelta! Jude Bellingham regresa a la convocatoria para la Champions

Suscríbete a nuestros canales

Luego de someterse a una operación, tras sufrir una luxación en su hombro izquierdo desde el año 2023, Jude Bellingham regresa a la convocatoria del Real Madrid en un escenario inmejorable: La Liga de Campeones.

Cabe destacar que, tras disputar la temporada 2024-2025, el mediocampista inglés aguardó incluso a culminar su participación en el Mundial de Clubes para operarse. De hecho, su cirugía se efectuó con éxito el pasado 16 de julio.

De vuelta en tiempo récord

Uno de los puntos más destacables de este retorno fue la rapidez con la cual pudo incorporarse el jugador británico. No en vano, se estimaba que estaría disponible para los merengues a partir de octubre, pero ya acumula varias sesiones de trabajo junto al grupo y su oportunidad llegó.

De tal modo, Jude se prepara para debutar en la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League, cuando el conjunto blanco dispute la primera jornada ante el Olympique de Marsella, este próximo martes 16 de septiembre.

El último compromiso de Bellingham fue el pasado 9 de julio, en las Semifinales del Mundial de Clubes, disputando 64 minutos en la derrota 4-0 ante el vigente campeón de Liga de Campeones, Paris Saint-Germain.

Asimismo, acumula 4 jornadas de LaLiga EA Sports sin poder jugar debido a su recuperación. Sin embargo, el próximo sábado 20 podría debutar en esta edición del torneo local.