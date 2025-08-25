El papá de Jude Bellingham se mete en problemas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en el Borussia Dortmund se ha caldeado tras un inusual y tenso episodio que involucró a la familia Bellingham. Durante el partido más reciente de la Bundesliga, una decisión técnica desató la furia de Mark Bellingham, padre de los talentosos futbolistas Jude y Jobe Bellingham.

La situación escaló hasta el punto de un altercado en el vestuario, un incidente que ha obligado al club a trazar una línea roja.

Un cambio que generó fricción

El origen del conflicto fue la sustitución de Jobe Bellingham en la segunda mitad del encuentro. A pesar del resultado decepcionante para el equipo, la decisión del cuerpo técnico de sacar a Jobe del campo no cayó bien en su padre, Mark.

Según reportes de Sky Alemania, su enfado fue tal que lo llevó a tomar una medida drástica e inapropiada: bajar al vestuario para pedir explicaciones.

Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas escaló rápidamente. Aunque su intención inicial era hablar con el entrenador, fue con el director deportivo del club, Sebastian Kehl, con quien sostuvo una acalorada discusión.

El club pone límites

Ante el revuelo mediático y la gravedad del incidente, el director deportivo Sebastian Kehl no tardó en emitir una declaración contundente. Sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre la postura del Borussia Dortmund y la necesidad de mantener el orden y el respeto dentro de la institución.

"Todos estamos decepcionados con el resultado. Sin embargo, ese sector (el del vestuario) está y sigue estando reservado a jugadores, entrenadores y directivos, no a familias y asesores. Esto no volverá a ocurrir. Hemos informado claramente de ello a todos los implicados", sentenció Kehl.