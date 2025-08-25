La Liga se niega a la petición del Barcelona y los catalanes afrontan un nuevo problemón

Suscríbete a nuestros canales

Sigue la incertidumbre sobre donde se jugará el Barça-Valencia de la jornada 4 de LaLiga, el cual tiene fecha fijada para el fin de semana del 13-14 de septiembre. Los esfuerzos en los trabajos en el Spotify Camp Nou se han redoblado, sin embargo no está claro si se podrá disputar en el recinto.

El FC Barcelona continúa andando contrarreloj para poder dar cumplimiento con la última fecha prevista para la reapertura del Spotify Camp Nou, pero todo parece muy complicado y el permiso necesario para jugar en el renovado estadio parece alejarse , en este sentido se tantea la alternativa de jugar en Montilivi.

LaLiga complica al Barcelona

Mientras todo esto pasa desde la 'Cadena COPE' se ha conocido que LaLiga no permitirá el cambio de orden de los partidos entre el Barça y el Valencia, es por eso que queda descartada la opción de jugar la jornada 4 en Mestalla.

Esta opción era una de las alternativas que había sobre la mesa por si el retorno al Spotify Camp Nou no era posible.

Opciones que evaluar

El encuentro tampoco puede jugarse en el estadio Johan Cruyff ya que no cuenta con el mínimo de localidades para albergar un partido de Primera (8.000 plazas). En la agenda tampoco podría estar el Lluís Companys porque el 12 de septiembre hay un concierto de Post Malone, y ya no hay tiempo ara darme marcha atrás, ni para desmontar el escenario, además esta la afectación de la hierba.

En cualquier caso, el Barcelona tendrá que disputar el encuentro en el campo del Girona, Montilivi. Sin embargo, el plan de los azulgranas es su regreso al Spotify y aún no ha empezado a trabajar a fondo las otras opciones.