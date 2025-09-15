UCL: Xabi Alonso aclaró por qué Vinicius Jr no es intocable en la alineación

Suscríbete a nuestros canales

De cara al estreno del Real Madrid, en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones, el entrenador Xabi Alonso brindó sus impresiones -este lunes- sobre el posible 11 inicial que empleará y actualizaciones sobre el estatus de algunos jugadores.

En este encuentro con los medios, fue consultado específicamente por Vinicius Jr y por qué ha cambiado su aparente estatus de ''intocable'' dentro de la alineación.

Cabe destacar que ante esta pregunta, el estratega merengue no temió ser honesto ante los medios, ya que bajo su mando solo ha disputado 90 minutos en una ocasión (ante la Juventus, en el Mundial de Clubes).

¿Ya no es imprescindible?

Uno de los aspectos por los cuales fue interrogado Alonso era por si había conversado este tema con el atacante brasileño, explicando que esto no era motivo de conflictos.

''Sì que hemos hablado, como hablo con muchos jugadores después del partido y de las sensaciones. El contexto del partido (el sábado 13 en la victoria 1-2 sobre la Real Sociedad), después de un gran trabajo y siendo un jugador menos desde el minuto 30, no eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero'', explicó el también ex-jugador del equipo.

Asimismo, el mandamás reconoció el esfuerzo del atacante y explicó que su decisión corresponde a un bien mayor. ''Se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo. Fue una victoria de equipo en la que aportaron todos. A Vini lo he visto bien, está con buena energía para empezar mañana'', añadió de cara a la jornada 1 de UEFA Champions League ante el Olympique de Marsella.