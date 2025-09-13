Xabi Alonso “¡Es increíble, esto es increíble!”

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso salió indignado del partido frente al a Real Sociedad a pesar de haberse llevado la victoria 1-2. Un encuentro marcado por las polémicas decisiones del colegiado, llevo al entrenador vasco a decir “¡Es increíble, esto es increíble!” Tras ver la roja directa a Dean Huijsen en una acción del juego.

Luego de finalizar el encuentro Xabi habló con el principal con Gil Manzano, y siguió sin entender su justificación a la cartulina roja. Alonso comentó en rueda prensa post partido “Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido“.

“El colegiado me ha dado su interpretación (tras el partido) y, como dije, no me ha convencido” comentó “ganar en Anoeta siempre es muy difícil y hoy, si cabe, más aún”.

¿Si cabía la roja a Huijsen?

“Para mí era amarilla, Mili estaba cerca y el balón no estaba controlado. Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido. Y lo dejo ahí. Ha cambiado el contexto del partido y hemos jugado con 10 durante 60 minutos. Tuvimos ocasiones y marcamos el segundo, para darnos margen. El equipo ha sabido sacrificarse, ha sido generoso en el esfuerzo. Ganar en Anoeta siempre es muy difícil y hoy, si cabe, era más difícil aún” sentenció Xabi.

Sobre el VAR

“Cuando hay errores manifiestos me gusta que haya intervención del VAR, cuando no, entiendo que no debe participar. No quiero hacer un monotema con el árbitro. Toca seguir”.

Decisión del VAR condicionó el partido

El entrenador merengue explicó “Ha condicionado mucho. Hemos podido marcar el gol al menos, y en la segunda hemos tenido que aguantar más. Luego, en el penalti no hay duda, evidentemente. Te condiciona mucho (la roja). Hay que saber jugar con 10. Tocará en el año. En un tramo de la segunda parte nos hemos hundido demasiado, pero nos hemos recuperado y esa es una noticia muy positiva”.

Sobre Huijsen

Es la primera tarjeta roja que recibe Dean con la camiseta merengue, Xabi comentó que el jugador “Estaba aliviado. Evidentemente enfadado, pero aliviado con la victoria. Son acciones evitables, había muchos metros y Oyarzabal no tenía el balón controlado. El gesto sí que se puede mejorar.

¿Que le dijo el árbitro a Xabi?

“Me ha dado su interpretación sobre la expulsión. No me ha convencido mucho. La semana pasada también hablé por lo de Arda. Con respeto, a ver si las explicaciones me convencían” sentenció el vasco.