Clayton Kershaw se une a esta lista élite de lanzadores en MLB

En la historia de las Grandes Ligas, los números definen legados. Un ejemplo perfecto de esta premisa es la carrera del lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. El zurdo anunció su retiro al culminar esta temporada 2025 y se va por todo lo alto.

El serpentinero de 37 años debutó en el 2008, en la que su única misión se centró en deslumbrar al mundo desde el montículo. Desde entonces, no solo se ha convertido en uno de los mejores de su generación, sino que es considerado por muchos como uno de los mejores zurdos de la historia en la Major League Baseball.

Sus números son sencillamente impresionantes a lo largo de 18 temporadas: 2.844.2 innings de labor, 2.54 de efectividad, 452 juegos disputados hasta los momentos, 708 boletos, 3.039 ponches y un WAR de 77.7.

Pero lo verdaderamente destacado en su rendimiento es que acumular victorias como lanzador no es sencillo, y mantener un balance positivo frente a la derrota es aún más complejo, pero Kershaw ha dejado en claro que no es imposible.

Clayton Kershaw hace historia con su legendaria carrera

Alcanzar más de 170 triunfos y mantenerse por debajo de las 100 caídas es un logro reservado para un grupo muy exclusivo. Apenas cuatro nombres aparecen en esta lista de la élite monticular, que combina la grandeza contemporánea con huellas del pasado lejano.

Entre ellos sobresale Clayton Kershaw, que ha conseguido 222 victorias frente a solo 96 derrotas hasta la campaña 2025, lo que refleja una carrera en la consistencia, el control y la capacidad de imponerse en duelos decisivos.

Su presencia en esta clasificación no solo lo confirma como un seguro miembro del Salón de la Fama, sino que también lo distingue como un referente para las nuevas generaciones que tengan el deseo de llegar a la MLB.

En la lista aparecen Bob Caruthers, activo entre 1884 y 1893, que cerró su carrera con un registro de 217-98; Sam Leever, que finalizó con marca de 193-98; y, por último, Larry Corcoran, que alcanzó 177 victorias y apenas 90 derrotas, respectivamente.

Sin duda alguna, Clayton Kershaw es uno de esos lanzadores que quedará como una verdadera leyenda no solo de su actual franquicia, sino de todas las Grandes Ligas, que se dieron el lujo de tener a uno de los lanzadores zurdos más dominantes en este deporte.