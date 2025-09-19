¡Rumbo a octubre! Yankees con el mejor récord de MLB desde esta fecha (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York muy seguramente estarán en los Playoffs 2025 de las Grandes Ligas, pero en esta recta final de la ronda regular quiere terminar con el mejor rendimiento posible. Los dirigidos por Aaron Boone viven actualmente un notable presente y si bien están en puestos de Wild Card, sueñan con recuperar la división, que lideran los Azulejos de Toronto.

El equipo que hace vida en el Bronx perdió la Serie Mundial el año pasado y sin duda, este año quieren ir en busca otra vez de ese campeonato que se les ha hecho esquivo desde la temporada 2009. Sin embargo, actualmente viven un buen presente que llena de expectativas a todos sus fans.

Yankees lidera toda la MLB desde esta fecha

Los Yankees atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada y lo dejaron claro con una victoria 7-0 sobre los Orioles que los consolidó como el equipo con mejor porcentaje de victorias en toda la MLB desde el 29 de julio (.667). Con marca de 26-13 en ese lapso, Nueva York ha encontrado la fórmula perfecta entre un pitcheo dominante y una ofensiva que responde en los momentos clave, dejando atrás dudas y retomando el papel de contendiente serio en la Liga Americana.

Este repunte coloca a los Bombarderos del Bronx por encima de franquicias como Phillies (.650), Cerveceros (.615) y Marineros (.590), reafirmando que llegan en gran forma al tramo decisivo del calendario. La combinación de poder, solidez en el montículo y consistencia en el roster los convierte en uno de los equipos más peligrosos de cara a la postemporada, donde buscarán hacer honor a su historia y pelear por una nueva Serie Mundial.

Actualmente, los Yankees lidera el Wild Card de la Liga Americana, con récord de 86 victorias y 67 derrotas, pero están a tres juegos de diferencia de Toronto en el Este del "Joven Circuito":