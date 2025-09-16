MLB: Aaron Judge volverá a custodiar la pradera derecha de los Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, volverá a ocupar el jardín derecho este martes por la noche, según confirmó el mánager Aaron Boone. Este movimiento marca la primera vez que Judge juega en días consecutivos en defensa desde que fue activado de la lista de lesionados por una distensión en el flexor derecho del codo.

Boone confía en la recuperación de Judge

Boone aseguró que Judge está “lo suficientemente bien como para estar ahí”, aunque el equipo mantendrá precauciones en los primeros encuentros. El regreso del cañonero al outfield llega en un momento clave, con los Yankees luchando por asegurar un puesto en la postemporada.

Stanton, Domínguez y Goldschmidt en juego

La reincorporación de Judge como jardinero regular abre espacio en el rol de bateador designado, lo que permitirá a Giancarlo Stanton retomar turnos más frecuentes en esa posición. Además, esta decisión podría beneficiar a Jasson Domínguez y Paul Goldschmidt, quienes han visto reducida su participación en las últimas semanas. Ambos jugadores podrían recibir más tiempo de juego, ya sea en los jardines o como bateadores designados, dependiendo de cómo evolucione la condición física de Judge.

Aaron Judge, quien lidera la Liga Americana con un promedio de bateo de .322 y acumula 43 jonrones, sigue siendo una pieza fundamental en la ofensiva de los Yankees. Su retorno al jardín derecho no solo fortalece la defensa, sino que también permite una mayor flexibilidad en la alineación. Con Stanton más libre para enfocarse en el bateo y jóvenes como Domínguez buscando consolidarse, los Yankees podrían encontrar un nuevo equilibrio en su lucha por el comodín.