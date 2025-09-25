Tigres de Aragua suman más experiencia a su pretemporada con este grandesligas

Suscríbete a nuestros canales

A muy pocas semanas de que la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) levante su telón, los Tigres de Aragua ya comenzaron a calentar motores con su pretemporada. Vale mencionar que el grupo inició sus prácticas el pasado martes en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

En principio se reportaron 23 peloteros, entre los cuales resaltó la figura de José “Cafecito” Martínez. Además, previo a ese primer día de entrenamientos, el presidente de la organización, Víctor Zambrano, tuvo unas emotivas palabras para el grupo y un minuto de silencio en homenaje a Buddy Bailey.

El de La Pica, presente con los Tigres

Pero esto apenas comienza para los Tigres de Aragua. Otro de los nombres experimentados que ya está a las órdenes del staff técnico bengalí es Eduardo Escobar, quien está decidido a ayudar al equipo a ser protagonista en esta venidera campaña.

Para el de La Pica esta sería su duodécima campaña en el torneo criollo y la sexta con los Tigres. Recordemos que debutó en la 2008-2009 con los Tiburones de La Guaira, y luego tuvo un paso por Caribes de Anzoátegui (2012-2013 y 2013-2014) antes de ser adquirido por el elenco aragüeño.

Durante la campaña pasada, Eduardo Escobar participó en 41 encuentros en los que colaboró con 39 hits, tres dobles, cinco jonrones, 20 carreras impulsadas, 21 anotadas, y .255 de promedio al bate. Cabe añadir que no ve acción en las Grandes Ligas desde 2023, cuando jugó con Mets de Nueva York y Angelinos de Los Ángeles.