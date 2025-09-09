La Vinotinto

¿Habrá lluvia para la Vinotinto? Este es el pronóstico del clima en Maturín para el martes 9 de septiembre

La selección venezolana de fútbol disputará su última fecha de eliminatorias mundialistas

Por Stefano Malavé Macri
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 01:49 am
Estadio Monumental de Maturín
Suscríbete a nuestros canales

El cierre del ciclo clasificatorio en Conmebol a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 cerrará este martes con la jornada número dieciocho de las eliminatorias sudamericanas.

NOTAS RELACIONADAS

En dicha fecha, la selección venezolana de fútbol se medirá ante Colombia en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín, donde buscará los tres puntos para asegurar el repechaje.

Así como lo fue en el duelo contra Argentina, donde las fuertes precipitaciones generaron complicaciones en el terreno de juego, el clima será un factor condicionante para este último enfrentamiento para 'La Vinotinto'.

Pronóstico meteorológico

En este sentido, se prevé sol durante las horas de la mañana, lo cual sumado a una humedad máxima de 24%, causará temperaturas de hasta 32 grados centígrados y sensación térmica de 39 grados.

A partir de las 3 de la tarde, hora de Venezuela, comenzará a llover. Posteriormente, las temperaturas descenderán hasta 28 grados a la hora del partido, momento en el cual el cielo estará nublado.

Cabe destacar que, de cara al pitido inicial, la humedad será de 24%, por lo cual habrá una mayor sensación térmica al momento del silbatazo inicial, por lo que se espera un ambiente caliente de cara a este encuentro, lo cual no se refiere necesariamente a lo que suceda en las tribunas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB José Altuve Sergio Ramos Asistencia Alessandro Famularo
Martes 09 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
La Vinotinto