¿Habrá lluvia para la Vinotinto? Este es el pronóstico del clima en Maturín para el martes 9 de septiembre

El cierre del ciclo clasificatorio en Conmebol a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 cerrará este martes con la jornada número dieciocho de las eliminatorias sudamericanas.

En dicha fecha, la selección venezolana de fútbol se medirá ante Colombia en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín, donde buscará los tres puntos para asegurar el repechaje.

Así como lo fue en el duelo contra Argentina, donde las fuertes precipitaciones generaron complicaciones en el terreno de juego, el clima será un factor condicionante para este último enfrentamiento para 'La Vinotinto'.

Pronóstico meteorológico

En este sentido, se prevé sol durante las horas de la mañana, lo cual sumado a una humedad máxima de 24%, causará temperaturas de hasta 32 grados centígrados y sensación térmica de 39 grados.

A partir de las 3 de la tarde, hora de Venezuela, comenzará a llover. Posteriormente, las temperaturas descenderán hasta 28 grados a la hora del partido, momento en el cual el cielo estará nublado.

Cabe destacar que, de cara al pitido inicial, la humedad será de 24%, por lo cual habrá una mayor sensación térmica al momento del silbatazo inicial, por lo que se espera un ambiente caliente de cara a este encuentro, lo cual no se refiere necesariamente a lo que suceda en las tribunas.