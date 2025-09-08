Este es el posible once de la Vinotinto ante Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre Venezuela y Colombia en el Monumental de Maturín no es solo un encuentro más de eliminatorias, es una auténtica final para la Vinotinto.

Con la posibilidad de asegurar su pase al repechaje mundialista, se espera que el seleccionador Fernando Batista apueste por un esquema audaz y ofensivo, buscando los tres puntos desde el pitazo inicial.

La propuesta ofensiva del "Bocha"

Con la intención de presionar a la defensa colombiana y aprovechar la localía, el "Bocha" Batista podría optar por una formación que priorice el ataque sin descuidar el equilibrio en el mediocampo. Se rumorea que la estrategia sería un 4-4-2 o un 4-2-4, dependiendo de la fluidez en el juego.

Posible once titular

Portero: La seguridad bajo los tres palos estaría a cargo de Rafael Romo, una pieza clave en el esquema defensivo que ha demostrado solvencia en los partidos anteriores.

Defensas: En la zaga central, Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi formarían una dupla complementaria. Por las bandas, Miguel Navarro y Jon Aramburu serían los encargados de dar profundidad al ataque y mantener la solidez defensiva, mostrando su capacidad para proyectarse al frente.

Mediocampistas: José "Brujo" Martínez aportaría su incansable despliegue físico y capacidad para recuperar balones, mientras que Telasco Segovia sumaría su visión de juego y pases precisos, ambos tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas. En las bandas, reaparecerían en el once Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

Delanteros: La apuesta más arriesgada, pero a la vez más prometedora, sería la dupla en el ataque. Josef Martínez ha demostrado ser la pareja perfecta para Salomón Rondón. Ambos se entienden a la perfección y los aficionados esperan verlos juntos frente a Colombia.

No cabe dudas, que para Venezuela, este es el partido más importante de los últimos años. La alineación que sacaría Fernando Batista refleja la urgencia de buscar la victoria.

Cada jugador tendría un rol fundamental para romper el cerrojo defensivo de Colombia y sumar los tres puntos que harían soñar a toda una nación con el Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.