La Vinotinto: ¿Dónde ver el juego contra Colombia desde Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 9 de septiembre, la afición en Estados Unidos podrá seguir un partido decisivo: el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia. Un encuentro que no solo se vive con pasión en el campo, sino también en cada rincón del mundo donde residen los hinchas de ambas selecciones.

El duelo se jugará en el Estadio Monumental de Maturín, en Venezuela, y está programado para las 7:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos. Para los aficionados que buscan sintonizar el juego, la transmisión se ha centralizado en plataformas de streaming especializadas, lo que hace que sea imprescindible saber dónde buscar.

Opciones de transmisión en vivo

La mejor manera de ver este crucial partido en territorio estadounidense es a través de los servicios de streaming que han adquirido los derechos de transmisión de las eliminatorias CONMEBOL. Si bien algunos partidos de la ronda anterior se transmitieron en canales como FOX Deportes y ViX, la opción principal y más confiable para este encuentro es Fanatiz.

Fanatiz es una plataforma de streaming que se ha posicionado como el destino principal para el fútbol sudamericano en Estados Unidos. Los usuarios pueden acceder a los partidos en vivo y en directo desde computadoras, televisores inteligentes y dispositivos móviles, asegurando una cobertura completa del encuentro.

Venezuela ha logrado mantenerse en la pelea por el anhelado cupo al Mundial 2026. Este partido no es uno más; es la oportunidad de sellar su boleto al repechaje y continuar con su sueño de clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. La tensión y la emoción se sienten en el aire, ya que para la Vinotinto, cada segundo en el campo es un paso más cerca de hacer historia.