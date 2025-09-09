Venta de boletos del Mundial 2026: fechas clave y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La venta de entradas para el Mundial 2026 está a punto de iniciar y los fanáticos que sueñan con presenciar la mayor cita futbolística del planeta deben estar atentos a las fechas y pasos clave publicados por la FIFA. El torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, promete un espectáculo sin precedentes con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en múltiples sedes de América del Norte.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el Mundial 2026?

La FIFA ha anunciado que la primera fase de venta de entradas para el Mundial 2026 comenzará oficialmente el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas (ET), iniciando con una preventa exclusiva para poseedores de tarjetas Visa. Este proceso durará hasta el 19 de septiembre y requerirá que los interesados se registren previamente en el portal oficial de tickets y creen un FIFA ID.

Posteriormente, el 29 de septiembre se notificará a los seleccionados a través de un sorteo aleatorio y se establecerán turnos desde el 1° de octubre para efectuar la compra. A partir de octubre, la venta se abrirá para el público general en diferentes ventanas y continuará en otras fases a lo largo de los meses siguientes, incluida una etapa especial tras el sorteo de grupos y una última oportunidad basada en la disponibilidad de boletos antes del inicio del torneo.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?

El único canal seguro y oficial para adquirir entradas será a través del sitio web de la FIFA, donde será indispensable crear una cuenta FIFA ID. Los usuarios deberán registrar su interés, proporcionar sus datos y elegir los partidos deseados. Durante las primeras fases, la venta se realizará bajo el sistema de sorteo aleatorio: no basta con registrarse, sino que habrá que ser seleccionado para acceder a la compra efectiva de las entradas.

Para la preventa inicial se aceptará únicamente tarjetas Visa, mientras que en las etapas posteriores también se aceptarán pagos con Mastercard. Los fanáticos recibirán confirmación y notificación de sus turnos mediante correo electrónico. Cabe destacar que FIFA pondrá en funcionamiento un portal oficial de reventa, permitiendo la compra y venta segura de boletos entre aficionados. Además, existirá un sistema similar al de mundiales previos donde, a medida que avancen las fases y tras el sorteo del torneo, se habilitarán opciones para elegir partidos específicos o abonos por equipo, estadio o ciudad.

Finalmente, FIFA recomienda enfáticamente evitar páginas web externas y no oficiales, ya que los boletos adquiridos por esos medios podrían no ser válidos. Mantenerse informado a través de las comunicaciones oficiales y corresponder a los periodos de registro son las claves para garantizar una experiencia positiva en esta histórica Copa del Mundo.