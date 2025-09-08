La nueva era de los contratos en el mundo del deporte

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte profesional está atravesando una transformación acelerada en materia de contratos. Ya no solo se trata de cifras millonarias que hace dos décadas parecían impensables, sino también de la edad cada vez más temprana en la que las promesas empiezan a firmar acuerdos con franquicias y marcas globales, y de grandes estrellas consiguiendo acuerdos multianuales en diferentes disciplinas.

Situacioción que ha ido en crecimiento anó tras año, pero que recientemente se puede decir que explotó con los contratos millonarios de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles por una cantidad de 700 millones de dolares.

Un poco más reciente y nuevamente en la MLB, llegaría el contrato del dominicano Juan Soto con los Mets de Nueva York, ya con el mercado alto luego de la firma del japones se concretaba un acuerdo por encima de los 700 millones.

En el béisbol de Grandes Ligas, la explosión de contratos a largo plazo ha marcado tendencia con los últimos acuerdos mencionados y de otros jugadores como Fernando Tatis Jr Y Ronald Acuña Jr, lo que refleja cómo los equipos buscan asegurar talento por periodos extensos antes de que el precio se dispare.

Más dinero y menos edad

Otro de los puntos interesantes dentro de los contratos deportivos ha sido el crecimiento en los montos para firmar a jóvenes prospectos, especialmente en la MLB, donde ya es habitual ver a adolescentes de 16 años o menos recibir bonos millonarios en el mercado internacional.

Situaciones que también se han presentado fuera de equipos profesionales, Recientemente, en Brasil, un niño con apenas nueve años firmó un contrato con Nike, un acuerdo que, aunque no alcanza las cifras astronómicas del deporte profesional, sí deja en claro cómo las marcas están apostando por la captación de talento en edades extremadamente tempranas.

Crecimiento en NBA y Fútbol Américano

En la NBA y la NFL tammbién hemos precenciado contratos millonarios en los últimos años, y que reflejan claramente el aumento en comparación con años anteriores. El caso de Jaylen Brown en la NBA, con una extensión de 304 millones de dólares con Boston Celtics, o de Joe Burrow en la NFL, que acordó un contrato de 275 millones con Bengals, confirman que los atletas élite no solo generan espectáculo, sino también negocios multimillonarios.

La industria deportiva vive una nueva era en la que la juventud y el dinero se han convertido en protagonistas. En el béisbol, cada vez más organizaciones prefieren invertir en el potencial que en la consolidación, mientras que las marcas globales no quieren esperar a que un niño dé el salto profesional para asegurarse su imagen. El debate apenas comienza, pero el futuro del deporte ya está marcado por esta tendencia: contratos más largos, cifras más altas y edades cada vez más bajas.